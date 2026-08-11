A raíz del terremoto en tierras colombianas, quedaron postergados los encuentros Independiente Santa Fe-River Plate y Deportes Tolima-Independiente del Valle por la Sudamericana y la Libertadores, respectivamente.

Más de un centenar de personas murieron tras un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia. Esto generó que se suspendieran los inicios de octavos de final en Copa Sudamericana y Libertadores.

Conmebol comunicó oficialmente la postergación de los encuentros Independiente Santa Fe-River Plate y Deportes Tolima-Independiente del Valle por la Sudamericana y la Libertadores, respectivamente.

“La Confederación Sudamericana de Fútbol expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia. En estos momentos tan difíciles, la Conmebol hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos”, comunicó el ente máximo del fútbol sudamericano.

Por el momento no hay novedades de una nueva fijación en el calendario para estos dos encuentros; el escrito marca que “la reprogramación será remitida próximamente”.