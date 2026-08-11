Se conocen las fechas de la segunda del Clausura y el postergado Torque-Peñarol

La Mesa Ejecutiva resolverá que el partido suspendido en el Charrúa se dispute el 2 de setiembre, días después del clásico; la segunda fecha del torneo se mantiene para el próximo fin de semana.

La Mesa Ejecutiva de Primera División determinará que el partido suspendido entre Montevideo City Torque y Peñarol, correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura, se dispute luego del clásico de la cuarta etapa. El organismo sesionó este lunes y resolvió aplicar el artículo 59 del Reglamento General y estableció que oportunamente se fijará el día y la hora de disputa del encuentro.

El cotejo entre ciudadanos y aurinegros había sido suspendido por el árbitro Javier Feres el pasado sábado en el Charrúa a raíz de un desperfecto en la red lumínica del estadio. Extraoficialmente quedó pautado para el 2 de setiembre. El 31 de agosto, Peñarol y Nacional protagonizarán el clásico en el Campeón del Siglo. No se puede jugar antes, porque Torque tiene este miércoles y el siguiente su participación en la Copa Sudamericana, y luego, entre semana, jugará por la Copa Uruguay.

Resuelto esto, se abre el camino para la jornada 2 del Clausura. Entre los partidos más destacados de la fecha sobresale la apertura del viernes entre Boston River y Danubio, un cruce que asoma clave en la pelea por el descenso, especialmente para el elenco danubiano. El sábado la atención se concentra en el estadio Centenario, donde Racing recibirá a Nacional en medio de los cuestionamientos que persiguen a Jorge Bava pese a haber sido ratificado en el cargo. Y el domingo cerrará con dos partidos de peso: Defensor Sporting ante Liverpool en el Franzini y el líder Peñarol recibiendo a Central Español en el Campeón del Siglo.