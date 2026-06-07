Nicolás López y Gonzalo Carneiro lideran la lista de jugadores que no serán considerados por Jorge Bava para el resto de 2026.

Nacional terminó un semestre para el olvido venciendo a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central, dando vuelta el partido con un jugador menos. La victoria fue un alivio en momentos de incertidumbre para mejorar el encare del mes de trabajo antes de que comience el segundo semestre, en el que el bolso tendrá la recta final del campeonato uruguayo, con el objetivo primordial de ganar el Clausura, y la participación en Copa Sudamericana.

Jorge Bava heredó el plantel que armó Jadson Viera junto a la dirigencia; el actual entrenador tendrá que tomar decisiones sobre la reestructura en la nómina de futbolistas de cara a la segunda parte del año, en la que varios no seguirán.

Luego del encuentro sabatino, Bava le comunicó a Nicolás López que no será tenido en cuenta para la segunda parte del año, la idea del Diente es continuar. Deberá negociar su salida con la dirigencia ya que tiene contrato vigente.

Otro que seguirá un camino similar es Gonzalo Carneiro, quien tiene una cláusula de rescisión de 200.000 dólares, el club no trancará la salida del delantero desde lo económico, liberando un contrato que vincula al jugador hasta fin de año.

Tampoco seguirá Exequiel Mereles, en principio saldría a préstamo ya que tiene dos años y medio más de contrato con el club. El puntero apareció con muchas intermitencias en el primer equipo de Nacional, pero su participación en este semestre fue nula. Ignacio Suárez también saldrá a préstamo.

Otro que llegó pero no jugó fue el colombiano Jhon Guzmán, se cortará el préstamo con Inter de Palmira y, obviamente, quedará sin efecto la opción de compra que tenía Nacional. También se cortará la cesión de Juan de Dios Pintado desde Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El volante central Mauricio Vera, que llegó a pedido de Jadson Viera que lo había dirigido en Boston River, tampoco seguirá. Tuvo escasa participación y no volvió a ser tenido en cuenta desde la llegada de Bava.

En los próximos días continuarán las charlas y el análisis, algunos juveniles saldrán a préstamo, otros jóvenes que deberían volver extenderán su vínculo hasta fin de año en los clubes que están y no se descarta alguna otra salida pesada. Llegarán entre cinco y seis jugadores.