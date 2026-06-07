Respira el tricolor: con un hombre menos, Nacional se lo dio vuelta a Juventud

Juan Cruz De los Santos, Luciano Boggio y Nicolás Rodríguez, tras convertir el segundo gol de Nacional, durante el partido ante Juventud, el 6 de junio en el estadio Gran Parque Central.

Nacional le ganó este sábado 2-1 a Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Intermedio. Los goles de Emiliano Ancheta y Luciano Boggio rescataron a un equipo tricolor muy deslucido, que perdía desde el primer tiempo, con gol de Bruno Larregui para el pedrense, pero que de todos modos tuvo la voluntad de ir a buscar el partido cuando todo era adversidad.

Nieblas cubren el parque

El partido se jugó tras un velo que, al decir de un poeta, quita vida y da ilusión. La ilusión tricolor era dejar atrás la dura derrota frente a Deportivo Maldonado de la fecha pasada y cambiar la cara en casa, en la última fecha antes del receso mundialista, para entonces encarar la pausa -que será con unos días de licencia antes de preparar su choque por Copa Sudamericana ante Tigre- con mejor predisposición.

Pero Juventud entró mucho mejor en el partido y en los primeros minutos ya se adueñó de la pelota, a la que hizo circular con paciencia para buscar los espacios, ante un Nacional bastante replegado. Los espacios aparecieron.

Hinchada de Nacional durante el partido ante Juventud, el 6 de junio en el estadio Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

A los 18 minutos, Fernando Mimbacas, que jugó un gran partido exigiendo a la defensa tricolor en las divididas y también posteado y jugando, le ganó la espalda a Camilo Cándido y se fue por la banda, aunque llegó la cobertura de Tomás Viera, que hoy jugó como central por la ausencia del capitán Sebastián Coates. El delantero del pedrense superó la marca, se metió al área y definió cruzado para festejar un golazo. Sin embargo, el VAR llamó a Esteban Ostojich para revisar una posible falta de Mimbacas sobre Viera, que el árbitro concedió y anuló el tanto.

El juego tricolor no se vio en la primera parte, y no fue por la niebla. El equipo de Jorge Bava no tuvo peso ofensivo con la ausencia de Maxi Gómez, sentido; tuvo a Nicolás López como principal referente de área, sin la cualidad de finalizador del 9 y con mayor tendencia a bajar para participar de la creación. Quizás por eso el técnico puso a Luciano Boggio como el más adelantado de los volantes, para jugar cerca del Diente y combinar cerca del área, aunque no consiguieron conectar con claridad y los mejores caminos estaban por la banda.

Emiliano Ancheta tuvo un buen arranque y una de las más peligrosas del tricolor en la parte inicial nació de un centro suyo tras una linda pared con Tomás Verón Lupi, otro con un par de apariciones prometedoras por la banda derecha. La más clara que tuvo el argentino la inició López con una gran jugada individual, que sin embargo evidenció su estado físico, porque arrancó por la izquierda con un gran engaño al defensor para tirarla por un lado y salir por el otro, pero, cuando parecía que dejaba la marca atrás y se iba solo al área, el defensor pudo reponerse para cerrarlo; ahí enganchó para la zurda y se la metió al segundo palo a Verón Lupi, que entraba solo, pero el control se le fue largo y no pudo definir bien atorado por la salida de Sebastián Sosa, el arquero que fue saludado por los chiflidos del Parque Central en cada intervención. Por la izquierda, Camilo Cándido y Rodrigo Martinez casi no la tocaron.

Emmanuel Más, de Juventud y Agustín Dos Santos, de Nacional, el 6 de junio en el estadio Gran Parque Central. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Los dirigidos por Sergio Blanco tuvieron premio antes del entretiempo para hacer justicia en el marcador, por un error no forzado del tricolor que daba muestra de lo mal que le estaban saliendo las cosas. El juvenil volante Juan Ignacio García, de buena aparición en el equipo en los últimos partidos, dio un mal pase que cortó Bruno Larregui en la mitad de la cancha para irse solo rumbo al arco. García lo persiguió sin poder cortar la jugada, porque ya tenía amarilla. Larregui definió cómodo ante la salida de Ignacio Suárez.

Para el segundo tiempo, Bava sacó a García y mandó a otro juvenil, Pável Núñez, para tener más presencia en el área rival. También sacó a Cándido y puso a Nicolás Rodríguez en el lateral izquierdo.

Todos te daban por muerto

Y las cosas siguieron mal para Nacional en el complemento. Ahora Juventud le cedía más la pelota, pero el tricolor no inquietaba y las mejores aproximaciones seguían siendo del pedrense.

A los 15, Tomás Viera cometió una dura falta sobre la banda izquierda y recibió la segunda amarilla para dejar a Nacional con diez. El mal partido del tricolor motivó el inevitable cántico de la hinchada en ese momento: “Jugadores…”, y aunque no se puede asegurar una relación causal, algo pasó.

Ahora, con uno menos, Nacional aceptó sin miramientos su rol de equipo replegado que espera sorprender de contragolpe y cerró el bloque con mejor convicción para impedirle a Juventud generar peligro. En ese contexto, el empate llegó menos de cinco minutos después de la expulsión de Viera, con una contra que llegó por derecha y un centro que, al borde del área chica, el Diente descargó para Ancheta, quien la acomodó con el pecho y de frente al arco fusiló a Sosa.

Emiliano Ancheta, de Nacional, tras convertir el primer gol de su equipo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

El segundo, cuando faltaban menos de cinco para el final y el juego se había ido con Juventud todo arriba sin poder crear chances claras, fue muy parecido, pero con diferentes intérpretes. El centro vino rastrero desde el mismo sector, Núñez llegó a puntearla para jugarla hacia atrás, donde venía Boggio de frente para definir fuerte al primer palo.

Nacional escala a 9 unidades en el Intermedio y se ubica como escolta de Deportivo Maldonado, que en la tarde goleó a Montevideo City Torque para mantener la punta de la serie B y también el liderazgo de la tabla anual. Juventud, que todavía tiene pendiente el choque ante Danubio de la segunda fecha, vuelve a caer y empieza a quedar hundido en la tabla.