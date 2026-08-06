Abel Hernández, el 5 de agosto, tras convertir el tercer gol de su equipo ante Wanderers, en el estadio Centenario.

El carbonero se consagró bicampeón de un torneo que en un momento fue esquivo y en el que, actualmente, disputó tres finales consecutivas.

Peñarol se consagró campeón del Torneo Intermedio. La importancia de ganar el certamen más corto de la temporada es poca en relevancia al valor que se da a los puntos ganados para las diferentes luchas del año, como la obtención de la tabla anual o engrosar el promedio para evitar el descenso a Segunda División.

Fue la novena edición del Intermedio, que comenzó a jugarse en 2017 con el objetivo de agregar encuentros a la temporada. En 2021 no se disputó por la pandemia de covid-19, que acortó el calendario, con el Campeonato Uruguayo 2020 que terminó en el año calendario siguiente.

De nueve finales, con 18 participantes posibles, solamente hubo siete instituciones en la definición. Hasta hoy, Wanderers había estado en la final de 2020, que se disputó el 14 de enero de 2021. Esa vez el campeón fue Nacional, que se impuso 4-1 por penales luego del empate 0-0, con tiempo suplementario incluido.

Peñarol nunca había llegado a la final del Intermedio, pero ahora lleva tres jugadas de forma consecutiva, todas bajo el mando de Diego Aguirre como entrenador, que siempre que dirigió este torneo llegó a la definición.

Los dos encuentros decisivos disputados hasta este año habían sido con Nacional, y ambos encuentros fueron empate. En 2024 fue 1-1, con goles de Leonardo Fernández para el carbonero y Gonzalo Petit para el tricolor, y en la maratónica tanda de 11 penales por lado se impuso el bolso 8-7. En 2025 la igualdad fue 0-0 y el manya ganó 5-3 con atajada clave de Martín Campaña a Gonzalo Carneiro en la definición desde el punto penal.

Nacional arriba en el historial

Nacional ganó el Intermedio en cinco oportunidades: 2017, 2018, 2020, 2022 y 2024. Liverpool se coronó en 2019 y 2023, mientras que Peñarol se sumó a la línea negriazul con los títulos de 2024 y 2025. Defensor Sporting disputó la final en 2017 y 2023, Montevideo City Torque en 2018 y River Plate en 2019.

En total hay 26 equipos que han disputado el Intermedio, al menos, una vez. Nacional, Peñarol, Wanderers, Defensor Sporting, Liverpool, Danubio y Boston River tienen presencia perfecta. Los primeros cinco, en ese orden, son los que más puntos sumaron. En la tabla histórica de unidades conseguidas, el franjeado está octavo y el sastre undécimo, siendo superados por equipos que tuvieron alguna falta.

Cerro, que está sexto con 72 puntos habiendo disputado ocho ediciones, es el club mejor ubicado de los que nunca jugaron una final. El peor es Cerrito, que no sumó en la única temporada que lo jugó.