Fechas confirmadas de los amistosos de Uruguay con Forlán como entrenador

Federico Valverde, Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez, de Uruguay, tras un gol ante Chile durante las eliminatorias para el Mundial 2026, en el estadio Centenario (archivo, 2023).

La celeste enfrentará a Japón el jueves 24 de setiembre y el lunes 28 chocará ante Corea del Sur; ambos partidos serán en Asia.

Diego Forlán inició esta semana su etapa como entrenador de la selección sub 20, pero, al mismo tiempo, mira de reojo la planificación de su interinato en la celeste mayor, que ya tiene algunas confirmaciones de sus primeros partidos.

Intentando dejar atrás rápidamente el fracaso del Mundial 2026, Uruguay encarará una gira por Asia en la próxima fecha FIFA, con el nuevo director técnico. La base de los citados se mantendrá; por edad el único que no volverá es Fernando Muslera, pero el resto de los convocados por Marcelo Bielsa siguen siendo elegibles.

Para estos encuentros, puntualmente, se sabe que no llegarán Manuel Ugarte ni Sergio Rochet. El volante fue operado tras la rotura de ligamentos cruzados en el partido frente a España y el golero fue sometido a una intervención quirúrgica en la columna por sus problemas lumbares.

A la cancha

El primer partido será el jueves 24 de setiembre, a las 7.05, frente a Japón, en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, con capacidad para 50.000 espectadores. Fue inaugurado en el 2000 y albergó tres partidos del Mundial 2002: México-Ecuador, Italia-Ecuador y Japón-Turquía, encuentro de octavos de final en el que la selección local quedó eliminada.

El lunes 28 de setiembre será el encuentro frente a Corea del Sur, otro país que se despidió más temprano de lo previsto en la última Copa del Mundo. Por el momento no se oficializó públicamente el horario ni el escenario del cotejo.

La fecha FIFA va del 21 de setiembre al 6 de octubre y permite hasta cuatro partidos amistosos para cada selección. Como las selecciones europeas estarán disputando la Liga de Naciones, la idea es conseguir otro rival asiático o de Oceanía. Australia fue uno de los candidatos, pero por el momento no hay confirmación al respecto.

Los encuentros amistosos que dispute Uruguay serán televisados por AUF TV.