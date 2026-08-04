Danubio cesó a Leonardo Ramos luego de que no lograra triunfos en su cuarto pasaje por la institución. Una afección cardíaca por la que debió ser operado llevó a que no pudiera estar en algunos encuentros, que fueron dirigidos por su ayudante Gabriel Farcilli.

El franjeado está en zona de descenso junto con Cerro y Progreso. Justamente, el próximo domingo y por la primera fecha del Clausura, recibirá al albiceleste a las 11.00 en Jardines. La institución de Maroñas solamente ganó uno de los últimos 16 encuentros que disputó por el campeonato uruguayo; fue ante Nacional en el Gran Parque Central.

Matosas tuvo un interinato este año entre la salida de Diego Monarriz y el arribo de Ramos, y sumó cinco puntos en la misma cantidad de encuentros dirigidos en la finalización del Apertura. Fue campeón uruguayo como entrenador, logrando una de las cuatro copas grandes que tiene el club. Para asumir oficialmente como entrenador, dejará el cargo de gerente deportivo. Estará acompañado por Hernán Novick en el cuerpo técnico.

Danubio tiene 65 puntos en la tabla del descenso, uno menos que Wanderers, rival al que debe alcanzar, y está uno arriba de Cerro y con diez de ventaja sobre Progreso, el más comprometido en esa lucha.