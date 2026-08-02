Plaza Colonia festejando uno de los tantos contra Miramar Misiones, el 1° de agosto, en el estadio Juan G Prandi. Foto: Plaza Colonia

El equipo de Colonia venció a Miramar Misiones y aprovechó que Cerrito dejó puntos ante Fénix; el lunes habrá dos partidos y Oriental de La Paz tendrá la chance de llegar a la cima.

Se jugó, parcialmente, la decimosegunda fecha de la temporada regular de la Segunda División Profesional, la última antes del corte que marcará los ocho equipos clasificados a la Copa Uruguay.

En la B suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se realizó a principio de temporada. Los que, por sus promedios, ocupen los últimos dos puestos descienden; por el momento son Uruguay Montevideo y Paysandú, aunque ambos vienen creciendo.

Entre sábado y domingo

En la noche sabatina de Colonia, Plaza goleó 3-0 a Miramar y es líder en soledad. Todos los goles llegaron en la última media hora: el primero por intermedio de Pablo García y los otros dos fueron convertidos por Ignacio Pereira. El cebrita terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Bruno Abbate y Paul Ortiz; quedó en el borde para zafar del descenso.

El gran partido de la fecha fue el domingo de tarde en el Parque Maracaná, donde Cerrito y Fénix empataron 1-1, un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos. Ezequiel Silveira, en contra, convirtió para los de Capurro, mientras que Luciano Batista lo igualó para el dueño de casa.

Tacuarembó venció 1-0 a River Plate con tanto de Joaquín Moreira; el encuentro estaba pactado para el sábado, pero se jugó un día más tarde por la cantidad de agua que cayó en el norte del país.

En el Paladino también hubo tormenta copiosa y lluvia de goles, porque Rentistas goleó 5-2 a La Luz. Michel Silveira anotó un doblete, Carlos Pato Sánchez, Nicolás Mallet y Horacio Sequeira, uno cada uno. Para el merengue, que comenzó ganando, convirtieron Joaquín Gottesman y Federico Rodríguez. Los bichos colorados jugaron casi todo el segundo tiempo con uno menos ya que fue expulsado Agustín García.

En el Palermo, abrieron la fecha Uruguay Montevideo y Huracán con triunfo 3-1 para la celestina, que le arruinó el aniversario a los del Paso de la Arena. En el ganador hubo dos tantos de Lucas Rodríguez y otro de Francisco Martinicorena, mientras que Maximiliano Rodríguez había igualado transitoriamente.

Dos el lunes

El lunes, a las 14.00, jugarán Atenas de San Carlos y Colón en el Parque Palermo, mientras que a las 19.00 habrá un partidazo en tierras sanduceras entre Paysandú y Oriental de La Paz, que si gana, puede ser líder.

Plaza Colonia tiene 31 puntos, Cerrito 29, Fénix y Oriental 28, Rentistas 27, Colón 24, Atenas y La Luz 23, Huracán y River Plate 22, Uruguay Montevideo 21, Tacuarembó 20, Miramar Misiones 18 y Paysandú 17.