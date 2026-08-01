Empiezan las finales de la Copa Nacional de Clubes

Durante un partido por la Copa Nacional de Clubes en el Parque José Lustemberg (archivo, abril de 2026).

Llega el final de la orejona del interior. El máximo torneo de clubes del interior empezará a definirse este domingo, cuando se juegue la primera final en el estadio Álvaro Pérez de San Carlos. Libertad, local esta vez, y Sportivo Barracas jugarán una final inédita de la Copa Nacional de Clubes. Mientras que el equipo carolino irá por su tercer título del Interior, el conjunto doloreño se convirtió en el primer representante de Soriano en alcanzar la definición del principal torneo de la Organización del Fútbol del Interior (OFI). La ida será el domingo a las 15.00.

Barracas, el cerealero, aseguró su lugar tras eliminar a Wanderers de Durazno en el mismísimo estadio Silvestre Octavio Landoni. El Penado 14, en tanto, se clasificó en una revancha que terminó en los penales frente a Ferro Carril en el estadio Ernesto Dickinson de Salto.

Para Barracas la final será un hito histórico. El club de Dolores, fundado en 1961, nunca había llegado a la instancia decisiva de la copa, pero a la vez será el primer equipo de Soriano en disputar una final de esta clase. Su mejor antecedente hasta ahora había sido en 1988, cuando ganó el Campeonato del Litoral y quedó entre los cuatro mejores del país.

Libertad intentará ampliar una rica tradición. El club carolino ya conquistó el campeonato en dos oportunidades, en 1998 y en 2006, y buscará ser tricampeón. Llega, además, respaldado por una campaña sólida.

La serie final se resolverá una semana más tarde en el Parque Eduardo Luis Piazze de Dolores.