Copa Sudamericana: fueron definidos los octavos de final con Montevideo City Torque como representante uruguayo

En la noche del jueves se cerró la fase eliminatoria previa a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que el miércoles tuvo la clasificación de Cienciano, Vasco da Gama y Bragantino y antes las de Santos y Tigre, este último tras eliminar a Nacional.

Boca Juniors, Independiente Santa Fe y Bolívar completaron el cuadro de los mejores dieciséis. Allí esperaban por sus rivales los ocho clasificados directos tras la fase de grupos, entre ellos, Montevideo City Torque, que había entrado como uno de los mejores primeros, solo por detrás de Botafogo y River Plate, dos candidatos al título.

Candidatos al menos nominalmente, porque los pronósticos que se pueden hacer con base en la lógica, la tradición y el peso de una camiseta resultan cada vez menos confiables en un fútbol continental de creciente paridad, en la que cualquier equipo puede dar la sorpresa y en la que pocos de los considerados grandes históricos zafan de decepciones o de períodos de llana crisis deportiva.

Se puede apuntar, por ejemplo, que este jueves Bolívar le ganó a Gremio en Porto Alegre y clasificó con un global de 4-2, o que Boca Juniors perdió con O’Higgins en Chile y arañó la eliminación antes de clasificar con lo justo por penales, o que Cienciano, después de perder en la ida, goleó 4-0 a Lanús —el vigente campeón de la Sudamericana—, o que equipos como el ecuatoriano Macará y el paraguayo Recoleta —que de la tradición futbolística continental nos dicen a nosotros tanto como el Torque a cualquier no uruguayo— aguardaban como primeros de grupo ya del otro lado del cuadro.

A esto cabe sumarle que el cuadro de octavos de final —con seis brasileños, tres argentinos, dos paraguayos y un representante por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay— tiene a equipos como Boca, River, San Pablo, Atlético Mineiro, Santos y Botafogo, para los que disputar la Sudamericana puede verse como un premio consuelo ante la imposibilidad de ir por la Copa Libertadores (que, por su parte, tiene entre los mejores dieciséis a Platense, Independiente Rivadavia, Coquimbo Unido, Mirassol, Independiente del Valle y Tolima).

Los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana

El miércoles 12 y el jueves 13 de agosto se juega la ida de los octavos de final y la semana siguiente (19 y 20) la vuelta que definirá a los ocho mejores. Torque, que enfrentará a Tigre, arranca de visita en la localidad bonaerense de Victoria y, como todos los clasificados como primeros de grupo, definirá la llave de local, en el estadio Centenario. En Argentina palpitan la posibilidad de un superclásico por la Copa Sudamericana, pero para eso hay que esperar que Boca y River avancen hasta semifinales, donde se daría el cruce.

Así se juegan los octavos

Miércoles 12

Bolívar-San Pablo

Independiente Santa Fe-River Plate

Boca Juniors-Recoleta

Tigre-Montevideo City Torque

Bragantino-Atlético Mineiro

Jueves 13