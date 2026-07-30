La UEFA acuerda boicot contra la propuesta de Infantino: “No participaremos en las competiciones FIFA”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, en el 50º congreso ordinario de la UEFA en Bruselas, el 12 de febrero.

Las 55 federaciones de fútbol europeo rechazaron la idea de vender acciones de las competencias FIFA a inversores privados y planean retirar su participación en los torneos; Concacaf y AFC criticaron el procedimiento.

La disputa recién empieza. Subido al éxito comercial extraordinario del Mundial 2026, ápice de su estrecha colaboración y sintonía con el gobierno de Donald Trump, Gianni Infantino lanzó su explosiva propuesta: crear una empresa subsidiaria de la FIFA que administre los derechos comerciales y otros negocios relativos a sus principales competiciones –los mundiales–, que obtendrá financiación mediante inversores privados, gestionados por la institución bancaria JP Morgan y la firma Thrive Eternal, perteneciente al entorno cercano del presidente estadounidense.

El rechazo de la UEFA, expresado en un comunicado oficial, fue inmediato. “Ninguno de nosotros es dueño del fútbol, y no es de la FIFA para venderlo”, sostuvo la confederación del fútbol europeo, que horas más tarde sumó otra breve nota de rechazo: “Hoy supimos que la FIFA puso un plazo límite a las federaciones para que apoyen la propuesta o, si no, se retirará el pago extraordinario ofrecido. Eso lo dice todo sobre este plan”.

Boicot europeo

Este jueves, luego de una reunión virtual de emergencia, las 55 federaciones que conforman la UEFA manifestaron de forma unánime su rechazo a la propuesta y se alinearon en la organización de un boicot para impedir que Infantino cumpla su plan. “Ni la UEFA ni ninguna de sus asociaciones miembro participarán en las competencias FIFA”, anunciaron.

En un nuevo y tajante comunicado, la asociación europea expresó que “la Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión” y que “La Copa del Mundo no está a la venta”. La UEFA señala lo “irresponsable e indefendible” de una propuesta tan importante, “concebida en secreto y conducida hacia su aprobación sin ninguna consulta significativa entre los responsables de velar por el juego”.

“Las federaciones nacionales en todo el mundo enfrentan ahora un ultimátum: aceptar la captura irreversible de la mayor competencia futbolística o afrontar las consecuencias. Esto no es una ‘decisión democrática’, sino una gobernanza por intimidación, un acto de coerción indigno de la institución encargada de velar por el fútbol mundial”, dice.

Advierte: “En el momento en que inversores externos adquieren participación en competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre: el retorno comercial se vuelve una obligación permanente y la expectativa de los inversores se convierte en una presión diaria. Desde ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre formatos de competición y cada decisión que afecte el futuro del fútbol dejará de estar guiada por lo que beneficia al deporte para pasar a estar guiada por lo que beneficia a los accionistas”.

Rechazo asiático, preocupación en la Concacaf

Por fuera del contundente repudio de la UEFA a la medida, en otras confederaciones hubo reacciones de diferente tono. Las críticas se enfocaron menos en la propuesta en sí que en la falta de consulta de las autoridades de la FIFA a la hora de elaborarla.

En nombre de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se expresó su presidente, el jeque bareiní Salman bin Ibrahim Al-Jalifa, quien abordó el asunto en una carta pública que envió a sus 47 federaciones miembro, según consignó Reuters. En la misiva, el jeque señala que la ausencia de una consulta previa, así como la falta de informes financieros, legales o de gobernanza de la propuesta y sus potenciales repercusiones, es “totalmente inaceptable”.

“La AFC manifiesta su profunda preocupación por las acciones unilaterales de la FIFA, que parecen socavar los fundamentos mismos del fútbol internacional, basados en la solidaridad, la cooperación y la transparencia”, dijo, antes de sugerir que la propuesta sea “debidamente examinada y discutida en los canales legales y en los gobiernos apropiados”.

La Confederación de Fútbol de América del Norte, América Central y el Caribe (Concacaf) emitió un comunicado para expresar su “profunda preocupación ante la falta de un debido proceso” de implementación de la propuesta.

“Compartimos la decepción de muchos, en nuestra región y en el mundo del fútbol, por el hecho de que una propuesta de este nivel de detalle haya sido diseñada y difundida públicamente antes de cualquier discusión con los órganos de gobierno y las partes interesadas pertinentes”, apunta.

Además, este jueves Gianni Merlo, periodista de La Gazzetta dello Sport y presidente de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva, definió la medida como una colonización del fútbol. “¿Es correcto que Estados Unidos colonice todo el fútbol?”, se preguntó.

“La Copa Mundial de México, Canadá y Estados Unidos fue un éxito rotundo tanto en los estadios como en las audiencias televisivas. Sin embargo, este éxito no debe subirse a la cabeza; debe ayudar a la industria del fútbol a seguir creando empleos y fomentando una cultura deportiva sana que, gracias a sus reglas, ha propiciado estos éxitos”, planteó.