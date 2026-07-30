Este martes hubo reunión del Consejo Directivo de Peñarol y la directiva encabezada por el presidente Ignacio Ruglio y el vicepresidente Eduardo Zaidensztat presentó el balance anual del ejercicio 2025 de la institución.

El oficialismo aurinegro difundió los detalles del informe económico, del que destaca que “todos los balances fueron auditados externamente y aprobados por unanimidad” en el Consejo, aunque todavía resta la aprobación de la Asamblea Representativa para que quede oficialmente publicado y a disposición de los socios del club.

Ganancia carbonera

Según los datos brindados por el informe, en el período que cerró en noviembre de 2025 se registró una “ganancia del Club Atlético Peñarol de tres millones de dólares”, así como una “pérdida del estadio Campeón del Siglo de 1,8 millones de dólares”, lo que deja como resultado final un saldo positivo de 1,2 millones de dólares en el balance anual.

Cabe recordar que el balance del año anterior, cerrado en noviembre de 2024, había registrado un déficit de 2,3 millones de dólares, que la dirigencia explicó con base en su decisión de priorizar la competencia internacional por sobre la venta de jugadores, que no fueron demasiadas, a lo que se sumó la imposición de algunas multas económicas y los premios para el plantel.

En su reciente informe, la directiva de Peñarol presentó el resultado total de la gestión de Ruglio en el período 2021-2025. Aquí se detalla una “ganancia acumulada de Peñarol: 12,6 millones de dólares” y otra “pérdida acumulada del Campeón del Siglo: 4,6 millones de dólares”. Esos números dan un “resultado consolidado” con una “ganancia de ocho millones de dólares” para el club. También señala que el patrimonio del club pasó de 31 millones a 48 millones de dólares en el período especificado, y que se realizó una inversión total de 6,7 millones de dólares durante la gestión.

La información oficial agrega un dato respecto al básquetbol, disciplina en la que el carbonero celebró el título de la Liga Uruguaya 2025-2026, del que se aclara que “al asumir esta directiva, la disciplina no recibía presupuesto desde la caja del club” y “en estos cinco años se invirtieron cuatro millones de dólares”.

Por último, el informe afirma: “Peñarol no adelantó ninguno de los ingresos operativos correspondientes a 2027 ni a ejercicios posteriores (se consideran ingresos operativos todos los ingresos recurrentes del club, excluyendo la venta de jugadores, cuyo promedio histórico ronda los ocho millones de dólares anuales por tratarse de un ingreso variable). Quien asuma la presidencia en 2027 dispondrá de la totalidad de esos ingresos para administrar”.

¿Los números no mienten?

El balance 2025 de Peñarol es el último oficial para esta directiva, previo a las elecciones que tendrán lugar entre noviembre y diciembre de 2026 en la institución, por lo que tuvo sus repercusiones políticas.

El dirigente opositor Evaristo González fue duro con los conceptos que refleja el balance. En diálogo con La mañana del fútbol de El Espectador Deportes, González apuntó primero a la demora con la que se presentó el informe: “Se tenía que haber presentado el 31 de marzo, va a haber 25 explicaciones para haberlo presentado cuatro meses después”, dijo.

“Acá está bien dicho que ‘los números no mienten, los que mienten son los que hablan de los números, Es una vez más tratar de tomarle el pelo al hincha de Peñarol y tratar de ningunear su capacidad con respecto a esta situación´”, siguió.

González niega que haya una ganancia en el club en el último año. Según él, esa cifra de 1,2 millones de dólares “se generó por una diferencia de cambio que hubo entre 2023 y 2025 de 930.400 dólares. La razón es que el tipo de cambio, que en vez de estar a $ 43 estuvo a $ 39. La ganancia no es tal”, afirmó.

“Todos quedamos sorprendidos de que el balance diga ganancia después de lo que fue el año 2025. Separar el estadio del club es como que quieras separar en la economía de tu casa la vivienda con lo que gastás en comida. El 100% de las acciones del estadio inciden en el club. Querer separarlo es una vergüenza”, agregó González.

El dirigente carbonero detalló una serie de pagos que deberá realizar el club en 2027 —1,2 millones de dólares por Nicolás Fernández, y la primera cuota de la compra de Matías Arezo, que es una cifra similar—, y especificó números de las cuotas por el fichaje de Leo Fernández, “que se tuvo que haber pagado en junio y que, hábilmente, el presidente difirió ese pago para el año que viene”.

“Tenemos la friolera de 3,9 millones de dólares para pagar del pase de Leo Fernández. La gran mayoría de lo que hay que pagar por Leo Fernández no lo paga esta gestión. La gestión es: ‘compro jugadores y que los pague el que viene’. Es espectacular”, dijo.