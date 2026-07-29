Con formato renovado, se lanzó la Copa AUF Uruguay 2026

La quinta edición de la copa estrenará formato, con 40 clubes de todas las ramas del fútbol uruguayo y un premio grande: el campeón volverá a quedarse con el cupo Uruguay 4 para la Copa Libertadores.

En el lanzamiento de la nueva edición de la Copa AUF Uruguay realizado en el Radisson Victoria Plaza, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, remarcó el crecimiento deportivo e institucional del torneo. “Es un campeonato que pasa a tener cada vez más relevancia porque tiene clasificación a la Copa Libertadores”, dijo, y subrayó además que la copa reúne a “todos los sectores del fútbol uruguayo”.

La Copa 2026 tendrá 40 participantes: 16 de Primera División Profesional, 8 de Segunda División Profesional, 4 de Primera Divisional C, 2 de Segunda División Amateur y 10 del fútbol del interior nucleado en OFI. El nuevo formato la convierte en un torneo más extenso, con una fase inicial pensada para enfrentar, por un lado, a los equipos profesionales y otra que abre la puerta al resto del mapa futbolero, antes de que todos confluyan en el cuadro principal.

El primer movimiento lo darán los clubes profesionales. Allí competirán los 16 equipos de Primera y los 8 mejores de la tabla anual de Segunda al cierre de la primera rueda de la fase regular, repartidos en seis grupos de cuatro equipos cada una. Cada serie jugará tres fechas, todos contra todos, y de ese filtro surgirán 16 clasificados: los dos primeros de cada serie y los cuatro mejores terceros.

En paralelo, la Primera Divisional C tendrá su propia eliminatoria. Participarán ocho equipos –los cuatro mejores del Torneo Inicial 2026 y cuatro clasificados por la temporada anterior–, cruzados en llaves a partido único, con penales en caso de empate. De allí saldrán cuatro clubes que avanzarán a la segunda fase, donde se sumarán los dos representantes de la Segunda División Amateur y los diez equipos de OFI.

La segunda fase reunirá a 32 equipos, pero no todos mezclados de entrada. El formato prevé dos llaves independientes: una profesional, con los 16 sobrevivientes de la fase de grupos, y otra amateur, con 4 clubes de la C, 2 de la D y los diez del interior. En ambos casos habrá sorteo de cruces y partidos eliminatorios a un solo encuentro, sin alargue y con penales si persiste la igualdad.

Recién en octavos de final se cruzarán los dos mundos. Allí quedarán 16 equipos, ocho surgidos del cuadro profesional y ocho del amateur, y un sorteo determinará no solo los cruces, sino también la llave hasta la final. El reglamento preserva además una especie de protección deportiva para los clubes de menor estructura: si un amateur enfrenta a un profesional, será local; y si se cruzan dos amateurs, la prioridad será para los equipos de OFI.

Desde cuartos en adelante, el torneo seguirá el cuadro ya definido. Las semifinales se jugarán a partido único en cancha neutral fijada por la Mesa Ejecutiva de la AUF y la final también será a un solo encuentro, en escenario neutral, con definición por penales si hay empate en los 90 minutos.

Además del trofeo, el campeón obtendrá la clasificación a la Copa Libertadores 2027 con el cupo Uruguay 4.

Fuente: AUF

Fuente: AUF

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