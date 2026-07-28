Embolo estuvo mal expulsado contra Argentina, confirmó la IFAB

Breel Embolo en el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza, en el estadio de Kansas City, el 11 de julio.

El organismo que establece y regula las reglas del fútbol mencionó que la jugada del delantero de Suiza “no podía ser revisada ni modificada”.

El camino de Argentina en el Mundial 2026 causó polémica en algunos partidos mano a mano por el arbitraje. Obviamente, la participación albiceleste estuvo cargada de épica por la forma en que ganó los encuentros ante Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, donde no tenía mañana.

Frente a la selección egipcia hubo una falta imperceptible sobre Lisandro Martínez que terminó en gol de la selección africana, pero luego este fue anulado tras la intervención del VAR. En esa ocasión hubo declaraciones controvertidas del departamento arbitral: algunos apoyaron la decisión del juez francés François Letexier y otros expusieron motivos que marcaban que la infracción no había sido suficiente para cancelar la conversión de Mostafa Ziko. Luego del encuentro, el entrenador Hossam Hassan dijo que “el torneo estaba arreglado”.

En las últimas horas, la International Football Association Board, organismo que establece y regula las reglas del fútbol, admitió que Breel Embolo estuvo mal expulsado en el partido de cuartos de final entre Suiza y Argentina. A los 72 minutos vio la roja por una simulación, pero la jugada “no podía ser revisada ni modificada”.

El juez portugués João Pinheiro le había sacado erróneamente la amarilla a Leandro Paredes y por eso fue llamado para dar marcha atrás. La IFAB explicó: “Una tarjeta amarilla que no constituya una segunda tarjeta amarilla solo podrá ser objeto de revisión para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada”.

El VAR podía intervenir si había un error de identificación del futbolista amonestado, aunque en este caso la falla arbitral estuvo en amonestar a Paredes cuando no cometió la falta, algo que no era revisable, por tanto, no era justificable la amonestación por simulación.

Además, respecto de algunas modificaciones que se aplicaron en el Mundial y se pondrán en práctica en el fútbol uruguayo a partir del Clausura, ahondó: “Los siguientes incidentes, que ocurren con poca frecuencia, pasarán a ser susceptibles de revisión conforme al protocolo del VAR: tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla mostrada de forma manifiestamente incorrecta, error de identidad cuando se muestre una tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se ha mostrado la tarjeta haya sido cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos”.