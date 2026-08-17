Daniel Carreño volverá a dirigir a Nacional

Pablo Álvarez es el apuntado para llegar a la dirección deportiva tras la salida de Sebastián Eguren y Martín Ligüera.

Nacional está en una crisis deportiva: octavo en la tabla anual, todavía no sumó en las dos fechas que disputó en el Clausura y quedó fuera de la Copa Libertadores y la Sudamericana. La Copa Uruguay, como camino para ser Uruguay 4, y el clásico de la cuarta fecha en el Campeón del Siglo parecen ser los últimos objetivos del año en el tricolor para cerrar una temporada extremadamente floja.

Tras la salida de Jorge Bava, llegaron las renuncias de Sebastián Eguren y Martín Ligüera, director deportivo y secretario técnico, respectivamente. El tricolor necesita generar rápidamente la estructura deportiva en el medio de la competencia.

Daniel Carreño, el elegido

Nacional buscaba, según dejaron entrever varios dirigentes, a alguien con experiencia en la institución. Así fue que apareció el nombre de Daniel Carreño, con quien se llegó rápidamente a un acuerdo. Tendrá su tercer ciclo como director técnico de Nacional, club con el que supo ser campeón de América y del mundo como jugador. Sus anteriores etapas como DT fueron en 2002-2003 y 2007.

El entrenador, de 63 años, trabajará con Rodrigo Bengua como ayudante técnico y Santiago Mendaña como preparador físico. Asumirá este martes y debutará el domingo frente a Progreso, a las 18.30, en el Gran Parque Central. Siete días después, el tricolor visitará a Peñarol en el Campeón del Siglo.

La dirección deportiva, aún sin resolver

Pablo Álvarez sigue siendo el principal candidato a asumir el cargo de director deportivo. Boston River, club en el que se desempeña actualmente, no pondrá objeciones a su salida. Todavía no hubo contactos oficiales; se apunta a una reunión en las próximas horas para conocer su postura.

Álvarez se formó en Nacional, donde debutó en la temporada 2006-2007; el lateral derecho tuvo su segundo pasaje por el club de 2011 a 2014. Anotó un gol en 103 partidos con la casaca tricolor.