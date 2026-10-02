La novena fecha del Clausura puede rumbear el campeonato

Montevideo City Torque y Peñarol ya recuperaron su partido pendiente de la primera fecha, con un empate que ratificó al conjunto de Marcelo Méndez como líder solitario del Torneo Clausura y al de Diego Aguirre en lo más alto de la tabla anual.

En la disputa de estas dos tablas se cifra la definición del campeonato que, con la novena fecha del Clausura, a disputarse entre sábado y lunes, apunta a tomar una forma más definida, al tiempo que se mantiene una apasionante puja en la zona baja para escapar del descenso, que tendrá en la etapa un duelo directo y crucial.

Se enciende la fecha

La novena se pondrá en marcha el sábado de mañana, a las 11.00 en el Parque Viera, donde Liverpool recibirá a Progreso. Será una visita durísima para el equipo de Tabaré Silva, que ha sido durante casi toda la temporada el más hundido en la tabla del descenso, pero que ha mostrado algunos indicios que le permitirían revertir la situación y mantiene la ilusión de salvarse, después de conseguir en la anterior una gran victoria agónica, una vez más con Nahuel Magia López como protagonista. El negriazul, ya acostumbrado a ser protagonista en el campeonato uruguayo, apuesta todo por el Clausura, en el que ahora es escolta de Torque con dos puntos menos.

En la tarde del sábado, el turno será para un choque de equipos necesitados: Albion, que para sus partidos de local suele tomar prestado el Franzini, recibirá a Defensor Sporting en el Saroldi a las 15.00. El pionero perdió los ocho partidos del Clausura y con su última derrota se metió en los puestos de descenso. Con el debut de Diego Franco y Federico Macías en la dupla técnica, Albion necesita empezar a sumar para salir del pozo. El violeta que dirige Mauricio Larriera le ganó a Danubio el clásico, pero no se sacude su irregularidad y entre semana quedó eliminado de la Copa AUF Uruguay, un torneo que ganó en tres oportunidades y que le daba la chance de pelear por la clasificación a la Copa Libertadores. Lejos de los puestos con premio, la misión del equipo es sumar para no complicarse con el promedio en la próxima temporada.

La jornada del sábado se cierra en el este. Deportivo Maldonado, escolta de Peñarol en la anual –cuatro puntos abajo– y cerca de la punta en el Clausura, quiere seguir firme como candidato a pelear en todos los frentes, después del triunfazo que obtuvo de visita ante Torque. A las 18.00 se medirá con Central Español en el Domingo Burgueño Miguel.

La actividad continuará el domingo de mañana, desde las 10.00, en el María Mincheff de Lazaroff, en Jardines del Hipódromo. Danubio, que atraviesa una de sus peores crisis deportivas, necesita cambiar la pisada urgente para albergar al menos la esperanza de seguir en primera el año que viene. El equipo de Leonel Rocco, que no muestra señales de recuperación, recibirá a otro equipo en horas bajas, un Cerro Largo que tampoco ha ganado en lo que va del Clausura y que está muy lejos de las buenas campañas que tuvo en años recientes.

El fútbol volverá al interior después del mediodía del domingo. En el Campeones Olímpicos de Florida jugará Boston River a las 13.00, con otro debut de entrenador: Jorge Cazulo agarró al sastre tras la salida de Ignacio Ithurralde y pretende empezar a cambiar la cara del equipo ante Juventud de Las Piedras, el equipo de Sergio Blanco, que también ha alternado buenas y malas en una temporada intermitente, que los tiene a ambos sin chances de pelear por algo más que evitar complicarse en la fatídica.

Los destacados

La novena fecha del Clausura se cerrará con tres partidos potencialmente trascendentes.

El primero es un duelo directo a las puertas de la zona roja: Cerro recibirá a Wanderers en el Tróccoli, el domingo a las 16.00. El villero y el bohemio están ahora fuera de los puestos de descenso –ambos igualados en puntos y en promedio, pero Wanderers arriba por diferencia de goles– que ocuparon durante gran parte de la temporada, pero al límite y sin sobrarles nada. Los dirigidos por Alejandro Capuccio buscarán aprovechar la localía, que suele hacerlos fuertes, ante un Wanderers que llega envalentonado tras ganarle un partido de similares características a Albion, pero en casa.

Más tarde, a las 19.30 en el Centenario, Racing recibirá a Peñarol. El campeón del Apertura perdió terreno a partir de la segunda mitad del año y ahora está seis puntos abajo del carbonero, pero los dirigidos por Cristian Chambian se mantienen fuertes y en la pelea, contra todos los pronósticos, y serán duros rivales para los de Diego Aguirre, que ya dejaron puntos por el camino ante Torque y no les sobró nada en los triunfos previos.

Nacional y Montevideo City Torque cerrarán la novena fecha el lunes en el Gran Parque Central, en un duelo fijado para las 20.00. Torque hizo méritos para quedarse con el partido frente a Peñarol, pero le faltó contundencia, y ahora visita la cancha tricolor con la certeza de que puede dar el golpe. Nacional, todavía distante de los puestos de definición, no ha perdido desde que llegó Daniel Carreño y mantiene viva la esperanza, por lo que un buen partido y un buen resultado podrían empezar a meterlo en la conversación.

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