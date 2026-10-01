El delantero sufrió un esguince de clavícula y los laterales, lesiones musculares; ninguno estará ante Racing.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Peñarol igualó 1-1 ante Montevideo City Torque en encuentro atrasado de la primera fecha. El carbonero mantuvo el primer lugar en la anual, donde estiró la ventaja a cuatro puntos sobre Deportivo Maldonado. En el Clausura quedó a tres del ciudadano.

El saldo negativo para el mirasol fueron las lesiones. En el primer tiempo debieron salir Franco Romero y Maximiliano Olivera, ambos sentidos muscularmente. En las próximas horas se les realizará estudios para conocer si se trata de un desgarro. Lo seguro es que no estarán a la orden para enfrentar a Racing el domingo, en el estadio Centenario, a las 19.30.

El inconveniente sanitario que más preocupa en Peñarol es el de Abel Hernández. Sobre el final del partido, en un intento de chilena, el delantero cayó mal. Se le diagnosticó esguince de clavícula.

El atacante no estará ante la escuelita de Sayago ni en el juego por la Copa Uruguay frente a Montevideo City Torque del próximo jueves; tampoco con Progreso, por la décima fecha. Su evolución marcará su vuelta en tres o cuatro semanas.

Los lesionados se suman a la lista que ya integran Diego Laxalt y Miguel Angulo, desgarrados, mientras que Leonardo Fernández sigue transitando la recuperación de la operación de ligamentos cruzados.