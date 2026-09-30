El volante ofensivo tenía un problema de visado para ingresar al país asiático y quedó en libertad para volver a su club.

A Uruguay le queda un partido en la gira asiática, luego de la derrota inicial 3-1 ante Japón y la posterior victoria 4-1 sobre Corea del Sur. El último encuentro será ante India, el martes 6 de octubre, a las 10.30 en el VYBK Stadium, en Calcuta, con capacidad para 85.000 espectadores.

En las últimas horas el plantel que dirige Diego Forlán tuvo una nueva baja, que se suma a las de Sebastián Cáceres y Giorgian de Arrascaeta, por lesión. Brian Rodríguez tampoco estará; el volante ofensivo tenía un problema de visado para el ingreso al nuevo país y quedó en libertad.

El jugador de América de México venía de ser titular en ambos partidos. En el primero, lo sustituyó Facundo Pellistri sobre el final, y en el segundo completó la totalidad del encuentro.

La liga mexicana está frenada por la participación de la selección de ese país en partidos amistosos por la fecha FIFA. El equipo de Rodríguez volverá a jugar el 11 de octubre, visitando a Monterrey. Las águilas están en el primer lugar de la tabla con 20 puntos, junto con Toluca, pero con un juego menos disputado.

En Uruguay quedaron 23 futbolistas a la orden de Forlán. La idea inicial del entrenador es que todos puedan tener minutos y rotar el equipo en este último encuentro. Thiago Cardozo, Santiago Mouriño, Juan Ignacio Rodríguez, Emiliano Martínez y Martín Satriano son los que todavía no tuvieron participación.