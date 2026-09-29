Dos jugadores abandonaron la concentración de Uruguay por lesión

Giorgian de Arrascaeta ante Corea del Sur, el 28 de setiembre, en Seúl.

A la fractura en la muñeca de Giorgian de Arrascaeta se sumó una lesión muscular de Sebastián Cáceres.

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En el segundo partido de la gira por Asia, Uruguay le ganó 4-1 a Corea del Sur y ahora se prepara para jugar frente a India, el martes 6 de octubre. En el primer encuentro había sido derrota 3-1 frente a Japón.

El saldo negativo en el triunfo fue la lesión de Giorgian de Arrascaeta, que se fracturó la muñeca izquierda. El volante creativo viajará en las próximas horas a Brasil donde se coordinará la cirugía y comenzará la recuperación.

Otro que debió abandonar la concentración de Uruguay fue Sebastián Cáceres, que sufrió un tirón muscular. El zaguero, que no tuvo minutos ante Japón y Corea del Sur, viajó a España para continuar con su recuperación con su equipo, Celta de Vigo.

De esta forma, quedan 24 futbolistas a la orden de Diego Forlán. La idea inicial del entrenador es que todos puedan tener minutos. Thiago Cardozo, Santiago Mouriño, Juan Ignacio Rodríguez, Emiliano Martínez y Martín Satriano son los que todavía no tuvieron participación.

El encuentro ante India será a las 10.30 en el VYBK Stadium, en Calcuta, con capacidad para 85.000 espectadores.