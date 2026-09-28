Diego Forlán habló con la prensa tras el triunfo ante Corea del Sur

“Estoy muy agradecido de haber estado al costado de la cancha viendo a la selección uruguaya y la manera en la que disfrutaban jugar”, sostuvo.

Diego Forlán tuvo su segundo partido como entrenador de la selección uruguaya ante Corea del Sur y fue triunfo 4-1 para la celeste. Tras el partido, habló de lo que significó su primera victoria en ese rol, destacó que “siempre es lindo ganar”, y que en la previa se imaginaba “un partido muy difícil”. “Corea es una selección mundialista con jugadores de grandísimo nivel, y venir de visitante sabiendo que habían tenido un grandísimo partido contra Ecuador, que lo habían superado muy bien, para nosotros era un gran desafío”, dijo Forlán.

A su vez, destacó la manera en la que se planificó el partido y cómo lo llevaron a cabo los jugadores, haciendo énfasis en “las combinaciones”, y en lo defensivo, además de “la manera en la que presionaron y cómo manejaron los tiempos”. “Estoy muy agradecido de haber estado al costado de la cancha viendo a la selección uruguaya y la manera en la que disfrutaban jugar”, sostuvo.

Por otro lado, Forlán fue consultado por su experiencia previa enfrentando a la selección de Corea: “Como jugador tuve la oportunidad de jugar 45 minutos y hacer un gol a Corea. A Asia, Japón, Hong Kong, India también he tenido la oportunidad de venir; es un fútbol muy técnico que me gusta mucho”, confesó.

Y habló del partido anterior ante Japón: “Dolió un poco la derrota porque no era para perder 3-1; podríamos haberlo ganado o empatado, pero no perderlo 2-1 o 3-1. Y del pasado de la selección a cargo de Marcelo Bielsa: “Este grupo había tenido muchísimos partidos, no se le había dado, había jugado de grandísima manera, había creado, había tenido situaciones, pero a veces los equipos pasan por distintas facetas, duras, difíciles; te cuesta generar, te cuesta convertir, te generan poco y te hacen goles”, analizó.

En ese sentido, contó que siguió a la celeste durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. “En los tres partidos que tuvo el equipo, hizo, trabajó, generó, dio vuelta el partido con Cabo Verde; después hubo algunas situaciones en las que consiguieron goles, pero el futbol es así, hoy en día estuvimos bien, sólidos, el equipo pudo convertir aquellas situaciones que generó”, afirmó.

Por último, le consultaron por los “puntos flojos” de Corea: “Creo que Corea es una muy buena selección con jugadores de mucho nivel, físico y técnico. Habían tenido un partido muy bueno contra Ecuador; sabíamos que iba a ser un duelo muy difícil, para ellos y para nosotros. Y yo creo que tenemos una selección con mucha calidad, lo demostramos”, sostuvo.

Sobre el trabajo previo para llegar a este partido, confesó que intentó planificar como planificó el partido con Japón, “que sinceramente lo que hicimos fue trabajar en poco tiempo; lo que trabajamos en la hora ante que tuvimos el día anterior, se llevó a cabo en el partido; lamentablemente, sobre el final, en el último minuto y medio recibimos esos dos goles, y hoy pasó más o menos lo mismo, se presionó, se jugó, se tuvo la pelota, por momentos Corea no estuvo en bloque bajo defendiendo bastante, pero la verdad que la jerarquía de los jugadores y la calidad estuvieron como ellos pueden estar y el nivel de todos los jugadores fue muy alto”, finalizó.