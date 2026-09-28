Darwin Núñez y Lee Han-beom, durante el partido amistoso entre Corea del Sur y Uruguay, el 28 de setiembre, en Seúl.

El delantero volvió a convertir con Uruguay después de dos años, 17 partidos y más de 20 horas disputadas.

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Uruguay le ganó 4-1 a Corea del Sur en el segundo partido de la gira celeste por Asia. Fue el primer triunfo de la era Diego Forlán al mando de la selección mayor.

Dentro de los destaques individuales sobresale la actuación de Darwin Núñez, que anotó dos goles y, además, fue vital luchando el balón en el tanto que marcó Giorgian de Arrascaeta.

El artiguense convirtió el primero a los 13 minutos del primer tiempo. Quedó mano a mano con el golero rival tras recibir un pase de De Arrascaeta y definió notable ante la salida del guardameta. Cortó una racha de más de dos años, 17 partidos y 1.208 minutos sin goles con la camiseta de Uruguay.

El último, había sido el segundo de la victoria 5-0 ante Bolivia por la segunda fecha de la Copa América 2024, torneo en el que también había anotado en el debut frente a Panamá.

En el tiempo transcurrido, el jugador fue sancionado por cinco encuentros por los incidentes en la Copa América tras perder en semifinales ante Colombia, donde varios futbolistas saltaron a la tribuna a defender a sus familiares. Además, su salida de Liverpool inglés a Al Hilal de Arabia Saudita le quitó continuidad en su club cuando la idea original era mejorar la cantidad de minutos jugados.

Fueron muchos los aspectos que perjudicaron el rendimiento. En Al-Diriyah, equipo al que llegó a préstamo en agosto de este año, lleva tres goles en los cinco partidos disputados por la liga saudí.