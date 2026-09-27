“Corea del Sur ha crecido muchísimo y tiene jugadores de primer nivel, físicos y con mucha calidad”, dijo Diego Forlán en la previa al encuentro que va el lunes a las 8.00.

Uruguay volverá a presentarse en la fecha FIFA en el segundo partido de Diego Forlán como entrenador de la selección mayor, luego del debut con derrota 3-1 ante Japón. El encuentro del lunes comenzará a las 8.00 ante Corea del Sur, país que se despidió más temprano de lo previsto en la última Copa del Mundo, pero que viene de vencer 3-0 a Ecuador en un amistoso disputado el jueves pasado.

El cotejo ante la celeste va en el Seoul World Cup Stadium, que es para casi 67.000 personas. Es mundialista, hubo tres enfrentamientos del Mundial 2002: Francia-Senegal, Turquía-China y la semifinal entre Alemania y los locales.

Diego Forlán: “Va a ser un partido con mucha intensidad”

El entrenador uruguayo habló en conferencia de prensa y analizó al próximo rival: “Para nosotros es un placer poder estar acá y tener este tipo de encuentros contra Japón y Corea del Sur, donde la gente es muy fanática y sigue mucho el fútbol. Estar con la selección uruguaya es un privilegio. Sabemos que va a ser un partido difícil con mucha intensidad. Corea ha crecido muchísimo y tiene jugadores de primer nivel, físicos y con mucha calidad, que están jugando en las mejores ligas, eso hace que el nivel de la selección siga creciendo”.

Forlán es interino, no ganó en su debut y habló sobre la importancia del resultado para su continuidad futura. “Presión siempre tenés, seas interino o no, por la responsabilidad de estar a cargo de la selección de mi país, con la historia que tiene”. Rodrigo Bentancur también fue parte de la conferencia de prensa y ofreció la voz del plantel: “Estamos todos muy bien, recuperados y prontos para el partido, con muchas ganas. Esperemos que sea un gran encuentro”.

El volante recibió mucho cariño en Corea del Sur y explicó el motivo: “Estar acá es un placer. Ya tuve la oportunidad de venir con la selección; al principio con la sub 20, luego con la mayor y después con el Tottenham. Siempre es un gusto poder venir y ver a todos los fans de mi club por la presencia de Heung-min que jugó con nosotros. Me han recibido muy bien y siempre han estado en el hotel brindando su apoyo. Va a ser un gusto volver a ver a mi amigo después de un tiempo. Será un placer enfrentarlo. No hablé con mis compañeros sobre él, pero todos ya saben el gran jugador que es. Voy a tratar de hacer lo posible para que no nos haga ningún gol”.

Con la historia a favor

Es innegable que la historia de Uruguay es superior a la de Corea del Sur, pero en los enfrentamientos entre sí también hay supremacía celeste. De diez partidos disputados, la selección uruguaya ganó siete, hubo dos empates y un triunfo coreano.

Las victorias más resonantes fueron la de la fase de grupos del Mundial 1990, en la que Uruguay ganó 1-0 con gol de Daniel Fonseca en la hora, y la de octavos de final del Mundial 2010, cuando la celeste se impuso 2-1 con doblete de Luis Suárez. Además, chocaron en el debut del Mundial 2022, con igualdad sin goles.

El único triunfo asiático fue 2-1 en un partido amistoso, en 2018.

¿Dónde ver el partido entre Uruguay y Corea del Sur?

Sigue siendo difícil saber por dónde ver fútbol en Uruguay. Este partido amistoso se podrá ver por AUF TV abonando una suscripción única para este cotejo. Además, por cable, la transmisión se emitirá por DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y los cables del interior; por streaming en las plataformas digitales de los cables.