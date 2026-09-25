Se juega la fecha 20 de la B

Este sábado arranca la fecha 20 de la fase regular de la Segunda División Profesional, torneo que a lo largo de la temporada se ha mantenido muy parejo, con una tabla cambiante y abierta, pero que ingresa a la recta final con un grupo bastante definido de candidatos al ascenso directo y a los playoffs por el tercer lugar, y una puja candente por esquivar el desdichado descenso al amateurismo.

Restan 7 fechas que prometen, y todo está por verse, salvo por la presencia asegurada de Fénix en los playoffs por el tercer ascenso —en caso de que no consiga el ascenso directo—, premio que consiguió al quedarse con el Torneo Competencia que abrió la temporada.

Tres el sábado

La actividad inicia el sábado a las 13.00 en el Parque Ancap, donde Uruguay Montevideo recibe a Rentistas. Para el celeste de Pueblo Victoria se impone sumar para mantener la ilusión de la permanencia en la B, pero hace ya muchas fechas que no sale de los puestos de descenso. El bicho colorado, por su parte, se metió en los puestos de ingreso a los playoffs por el tercer ascenso y buscará sumar para no perder terreno ganado.

A las 16.00 continúa la actividad en el Prado: River Plate recibe a Colón en el Saroldi. El darsenero no termina por hacer pie en la temporada y se mantiene lejos de los puestos jugosos, aunque se ilusiona con su avance en Copa Uruguay. El tricolor de Brazo Oriental, no sin algunos sobresaltos, se mantiene firme en los puestos de avanzada.

La jornada del sábado se cierra a las 19.00 en el Parque Palermo con uno de los partidos de la fecha: Oriental, que ha sido uno de los equipos más regulares de la temporada, recibe a Fénix, para reeditar la final del Torneo Competencia. El celeste de La Paz está segundo con dos puntos menos que el líder y seguido de cerca por Atenas, que completa el podio. Fénix viene en la quinta posición unos puntos atrás, pero una victoria lo entrevera ahí arriba.

Juega el puntero

Plaza Colonia se subió a la punta de la B desde hace varias fechas, y no ha salido de ahí, pese a que hace algunas fechas perdió con Oriental y ahora viene de empatar en casa frente a Paysandú. En busca de volver a la senda del triunfo y mantener la punta, el patablanca viajará a San Carlos para visitar a Atenas en su cancha. Otro choque crucial, porque el conjunto carolino —tres puntos abajo del líder— viene de ganar de visitante y quiere extender su racha para quedarse bien cerca de arriba.

Cerrito y La Luz juegan a las 16.00 en el Parque Maracaná. El auriverde transita por dos límites delicados pero contrapuestos: por un lado, el del descenso, del que ahora escapa por dos puntos, que le lleva de ventaja, precisamente, al merengue de Aires Puros, lo que da el condimento extra a este encuentro; por otro, el de los puestos de playoffs, de los que ahora lo separa un solo punto.

Para cerrar el domingo, el fútbol vuelve al Parque Palermo. Allí, Huracán, que se cayó de las posiciones de playoffs hace varias fechas y busca volver a mezclarse, recibe a un Miramar Misiones que tiene como principal objetivo no bajar a la C, con el envión que recibió en la última etapa al ganar y salir de la zona roja.

La etapa se cierra el lunes con gran duelo en el interior. A las 19.00, Paysandú y Tacuarembó se enfrentan en el estadio Artigas sanducero, sin mucho en disputa en la zona crítica de las tablas.