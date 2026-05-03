Los de Capurro, que ganaron con gol agónico en contra, con el título se aseguran un lugar en el playoff de ascenso.

En la fría noche de sábado en el estadio Luis Franzini, Fénix venció por la mínima a Oriental de La Paz y se quedó con el Torneo Competencia de la Segunda División Profesional, que ya le garantiza un lugar en la pelea por el ascenso.

El equipo dirigido por Carlos Canobbio llegó a la final como líder de la zona A en el primer torneo corto del año, y enfrentó al ganador de la zona B, Oriental, que llegaba además como líder de la tabla anual.

El partido fue parejo en la primera media hora, cuando ambos equipos buscaban ser protagonistas, pero poco antes de los 30 vio la roja Nicolás Kozlovsky, el zaguero argentino del equipo que dirige Darío Flores, y el trámite se torció decididamente a favor de Fénix. Kozlovsky hizo una falta al borde del área y el árbitro, Andrés Martinez, lo amonestó, pero el VAR lo llamó para revisar la jugada porque era último hombre y expulsión, así que el juez rectificó.

Con un hombre de más, Fénix sintió que era el momento propicio para ir a buscar el partido, antes del entretiempo. Los últimos 15 del primer tiempo se jugaron en campo de los celestes de La Paz, pero el albivioleta no encontraba claridad en el ataque y además se descuidó atrás. Las más claras en ese tramo fueron de Oriental, y Matías Rigoleto, el 9 solo contra el mundo en el ataque celeste, falló una chance clarísima después de pelearla y meterse al área con pelota dominada.

Gastón Colmán de Fénix, Ángelo Gabrielli de Oriental. Estadio Luis Franzini. Foto: Dante Fernández

El segundo tiempo fue un monólogo de ataque de Fénix, intercalado con dos o tres jugadas en las que Oriental rescató latas cerca del área y generó peligro de pelota quieta. Así, exigieron al arquero albivioleta, Nahuel Suárez, que tuvo dos tapadas clave. Fénix prefirió la banda derecha para sus intentos ofensivos, después del ingreso de Axel Pérez por Matias Cabrera, que no se cansó de desbordar y mandar centros, aunque le faltaba al equipo la estocada final.

Esa estocada final y definitiva llegó a los 85, pero por intermedio de un defensor de Oriental. El centro vino de la derecha y Cristian Paiva, solo en el área chica, se la quiso bajar de pecho a su arquero, pero la puso abajo contra el palo.

La banda con el bombo y el redoblante, en la tribuna que da a la Playa Ramírez, le puso el ritmo y el calor al festejo de Fénix, que se volvió a Capurro con un título bajo el brazo y las ilusiones renovadas.

Detalles Estadio: Luis Franzini

Árbitros: Andrés Martínez, Marcos Rosamen y Sebastián Schroeder Fénix (1): Nahuel Suárez, Esteban González (83’ Alex Silva), Andrés Barboza, Guillermo Pereira, Diego Rosa, Nicolás Prieto (73’ Lucas Goberville), Gonzalo Andrada, Matías Cabrera (65’ Axel Pérez), Nahuel De Armas, Sebastián Demarco (83’ Alan Acevedo) y Gastón Colman. Entrenador: Carlos Canobbio

Oriental (0): Adriel Da Silva, Angelo Gabrielli (78’ Christian Paiva), Nicolás Kozlovsky, Nicolás Rodríguez, Benjamín Núñez, Claudio Inella, Lautaro Ultra (78’ Enzo Vlaeminch), Renato Alexandrinho (89’ Martín Vallejo), Facundo Briñón (89’ Julio Caballero), Cristian Franco (32’ Kaue Marqués) y Matías Rigoleto. Entrenador: Darío Flores Gol: Christian Paiva (O), en contra

Exp.: 28’ Nicolás Kozlovsky (O)

Hinchas de Fénix en el Estadio Luis Franzini Foto: Dante Fernández

.