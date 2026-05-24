Premier League: el Tottenham de Rodrigo Bentancur se salvó con lo justo del descenso

Hinchada del Tottenham, el 24 de mayo, durante el partido por la Premier League contra el Everton en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Foto: Ben Stansall, AFP

Con Arsenal como campeón anticipado, el principal atractivo de la última jornada del torneo inglés fue la batalla por la permanencia; el Wolverhampton de Santiago Bueno, que jugó ya descendido, fue el peor equipo de la temporada.

Con algo de anticlimático, para un título que cortó una sequía de 22 años para el club y que se les había escapado por poco en las últimas dos temporadas, el Arsenal de Mikel Arteta celebró el campeonato de Premier League entre semana y sin jugar, producto de un resultado ajeno (el empate de Manchester City, que dejó a los de Pep Guardiola ya sin chances).

Así, la última fecha de la Premier League tuvo la definición por el tercer descenso como principal atractivo, además de terminar de completar el cuadro de clasificación a copas continentales. En este último rubro, cabe destacar el regreso de Manchester United a la Champions League, luego de una prometedora temporada al mando de Michael Carrick, que lo dejó tercero. Manuel Ugarte fue un jugador de recambio ocasional para Carrick, pero este domingo, en el triunfo por 3-0 ante Brighton, el uruguayo no ingresó.

Los Spurs de Bentancur se salvaron del descenso

Lejos quedaron los días en los que el Tottenham, a base de buenas campañas y creciente protagonismo, se ganó su inclusión en el grupo de los Big Six (“seis grandes”). En una temporada en la que su eterno rival del norte de Londres festejó el título, los Spurs apenas pudieron celebrar el haber evitado el descenso en la última fecha. Por segundo año consecutivo, el equipo finaliza sufriendo en el puesto 17, el último de los que mantienen la categoría.

El equipo de Rodrigo Bentancur, que fue titular y jugó los 90 minutos, le ganó por la mínima a Everton, aunque le bastaba el empate para no descender. Con este resultado, el tercer descendido fue West Ham United. Los hammers necesitaban antes que nada ganar, cosa que hicieron ante Leeds con contundencia, 3-0, pero también que el Tottenham no sumara. Los Spurs quedaron arriba por dos unidades.

El duelo al peor equipo de la temporada lo perdieron los Wolves

El Burnley y el Wolverhampton Wanderers de Santiago Bueno llegaron a esta última fecha ya descendidos, hundidos con distancia en el fondo de la tabla, habiendo conseguido apenas cuatro y tres triunfos en toda la temporada, respectivamente. Y se enfrentaban entre sí. Burnley llegó con dos puntos más y la ventaja se mantuvo porque cerraron el torneo con un empate 1-1. El zaguero uruguayo jugó los 90 minutos.