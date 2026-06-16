Cristiano Ronaldo durante un entrenamiento de Portugal, en el Gardens North County District Park, en Palm Beach, Florida, el 16 de junio.

Se cierra la primera fecha de la fase de grupos con cuatro partidos: Portugal-Congo, Inglaterra-Croacia, Ghana-Panamá y Uzbekistán-Colombia.

La primera fecha de la fase de grupos tendrá su último capítulo este miércoles en el séptimo día de competencia en el Mundial 2026. Ocho países postergaron los nervios del debut hasta el final, donde todas las selecciones terminarán de salir a escena, incluso algunas candidatas como Portugal e Inglaterra, y también Colombia, la última de Sudamérica.

El último baile de Cristiano Ronaldo

Con 41 años, Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial con Portugal; el camino lo iniciará ante Congo a las 14.00 en Houston. Los portugueses no pierden desde el 11 de noviembre de 2025 cuando enfrentaron a Irlanda por las Eliminatorias europeas, día en que el delantero estrella fue expulsado, sanción que luego recortó FIFA de forma llamativa.

Victorias ante Nigeria, Chile y Estados Unidos colocan a Portugal como un equipo de mucho poder, con condiciones de sobra para ir por todo. Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes conforman una de las mejores zonas de volantes del torneo, donde se gesta el fútbol luso.

Congo accedió tras vencer a Jamaica en el repechaje, y en los últimos aprontes empató con Dinamarca y perdió con Chile. En lo previo, es una de las selecciones más flojas en llegar a la cita mundialista, pero buscará dar la sorpresa.

Por el mismo grupo, cierran la jornada Colombia y Uzbekistán a las 23.00. Los cafeteros serán el último sudamericano en salir a escena. Con un 4-4-2 marcado, la potencia en la pelota parada y el buen nivel de sus hombres en el mediocampo, intentarán imponer condiciones ante el duro combinado asiático, que es muy táctico para defender.

Los colombianos tienen el favoritismo, y además serán locales, siendo uno de los equipos con más entradas vendidas, dada la cercanía geográfica con el estadio de Guadalajara, donde se disputará el encuentro.

El gran partido de la fecha

El enfrentamiento entre Inglaterra y Croacia, a las 17.00, marca el mejor partido de la primera fecha en el Mundial, expectativa entre dos selecciones que suelen ser protagonistas. En Rusia 2018 jugaron una de las semifinales del torneo.

Inglaterra llega con una baja de último momento y con varias figuras que el entrenador Thomas Tuchel decidió no convocar, como Cole Palmer y Phil Foden, entre otros. Los cuadriculados vienen de meterse entre los cuatro mejores en los últimos dos torneos; será la última experiencia para Luka Modric e Iván Périsic, dos emblemas de una generación que se despide.

Por el mismo grupo, a las 20.00, Ghana chocará con Panamá en un encuentro clave para las dos selecciones, que llegan de punto, para intentar destronar a alguno de los poderosos de la zona.

La selección africana viene de sumar derrotas con Austria, Alemania y México en juegos amistosos, y empató con Gales. Los panameños, en los que será suplente Luis Mejía, perdieron con Brasil, le ganaron a República Dominicana y cerraron la participación igualando con Bosnia-Herzegovina.

¿Dónde ver los partidos del miércoles?

Canal 5 televisará Inglaterra-Croacia y Colombia-Uzbekistán por televisión abierta y, a través de streaming, por Antel TV para usuarios de telefonía fija y móvil de Antel. Esos dos encuentros también los pasará Disney+.

Directv emitirá los cuatro partidos de la jornada a través de todos los cableoperadores y de su plataforma DGo.