En este período Nacional fue dirigido por Martín Lasarte, Jadson Viera, Jorge Bava y un interinato de dos partidos de Martín Ligüera.

En el fútbol mandan los resultados, es innegable. Más en equipos grandes con necesidad de triunfos constantes. Nacional es el actual campeón uruguayo, pero en la actual temporada el rendimiento es muy malo. Todavía no sumó en las dos fechas que disputó en el Clausura y quedó afuera de la Copa Libertadores y la Sudamericana. El panorama es desalentador y en agosto parece tener pocos objetivos por delante para el resto del año.

Desde que Ricardo Vairo asumió la presidencia, pasaron cinco entrenadores y, en poco más de un año y medio, están en busca del sexto. Pasaron Martín Lasarte, Pablo Peirano, Jadson Viera, Jorge Bava y un interinato de Martín Ligüera. Además, en el área deportiva salieron de sus cargos Pablo Budna, Sebastián Eguren y el propio Ligüera.

Flavio Perchman, vicepresidente de la institución, apuntó a la continuidad de los entrenadores en el club durante la campaña política. Desde el discurso se apuntaba a evitar la inestabilidad de cambios constantes que arrastraba Nacional, el mandatario planteó “tolerancia y paciencia en los momentos de crisis de juego” como palabras clave para mantener procesos a largo plazo. De hecho, en la presentación de Jadson Viera, el propio Perchman había declarado: “Vamos a tener entrenador por un largo rato, firmamos un contrato por dos temporadas y lo que resta de 2025”.

Pablo Peirano por encima de todos

Peirano fue el entrenador que más participación tuvo durante la estadía de Vairo en la presidencia, dirigió 33, ganó 23, empató seis y perdió cuatro. Llegó a 12 triunfos consecutivos tras su asunción en la competencia doméstica. Sacó el 75% de los puntos disputados. Los números son muy buenos, superan en cantidad de triunfos a los logrados por los otros cuatro entrenadores en conjunto.

La eliminación en Copa Libertadores, perder la final del Intermedio por penales ante Peñarol y la caída por goleada en el clásico del Clausura en el Campeón del Siglo terminaron sepultando su continuidad.

El primer director técnico de este ciclo fue Lasarte, a quien inicialmente se le había anunciado que no iba a continuar en el cargo. Solamente dirigió nueve partidos, ganó cuatro, empató tres y perdió dos. Dejó su lugar tras obtener el 55% de los puntos disputados en ese período.

Viera logró el título de campeón uruguayo sin imponerse en los 90 minutos en los cuatro partidos que dirigió durante 2025. Aunque, en la segunda final ante el carbonero en el Gran Parque Central, ganó con el gol de Christian Ebere en el alargue y fue suficiente para terminar el año festejando.

Más allá de sus números, Jadson nunca pudo imponer su idea de juego y se despidió con 12 partidos oficiales dirigidos, con cuatro triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas.

Bava empeoró el promedio en su pasaje por el tricolor; dirigió 25 partidos, ganó 11, perdió 11 y empató 5. Recibió 38 goles y anotó 36. Números muy malos. Ligüera, en su interinato, sacó un triunfo en el torneo local y perdió el restante en Copa Libertadores.

En total, entre Lasarte, Viera, Bava y Ligüera ganaron 20 partidos en 48 encuentros disputados, quedando muy abajo respecto a las estadísticas conseguidas por Peirano.