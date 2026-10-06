Diego Forlán: “Fue una fecha espectacular”

Diego Forlán en el partido amistoso de fútbol entre Corea del Sur y Uruguay, en Seúl, el 28 de setiembre.

El entrenador aseguró que quedó “muy conforme” con el rendimiento de Uruguay en los amistosos de la gira por Asia.

Uruguay terminó su participación en la fecha FIFA con saldo positivo. Arrancó perdiendo 3-1 con Japón, pero luego venció 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India. Diego Forlán debutó en la selección mayor y dijo estar “muy conforme” con sus primeros pasos.

Al analizar la última victoria, comentó: “Era un rival peligroso, no tenía nada que perder y hacía transiciones rápidas, como demostró en el gol. Cuando volvimos del parate por tormenta eléctrica, ajustamos y el equipo pudo salir. Fue una fecha espectacular. Estoy muy agradecido con los jugadores y todo el staff por la buena predisposición”.

El entrenador valoró al plantel: “Pude conocer a excelentes jugadores, valoro que debutaron varios. La gira fue positiva por todos lados. No merecíamos perder con Japón. Nos juntamos el día anterior, tuvimos un entrenamiento de una hora el miércoles y el jueves planificamos. Para lo que fue, hicimos un buen partido contra un equipo que lleva mucho tiempo trabajando. Fue un golpe duro que nos hicieran dos goles en un minuto y medio. Podríamos haberlo ganado o empatado. Perderlo fue un precio bastante caro por la forma”.

Sobre este pasaje como interino de la selección mayor, dijo: “Traté de venir a disfrutar y ver lo que me iba a encontrar. No es lo mismo cuando entrenás a un equipo que a una selección. Te encontrás con jugadores de enorme jerarquía y nivel intelectual, técnico, profesional y personal. Eran muchas cosas nuevas. Vine a disfrutar y a tratar de ayudarlos dándoles las herramientas”.

Para cerrar, contó los entretelones de cómo se fue sintiendo en estos primeros meses: “Una cosa era en los primeros entrenamientos y después en los partidos. A medida que van pasando las cosas, ves qué podés aportar. Es una prueba constante, en el día a día, en las charlas grupales e individuales, en las bromas. El liderazgo lo disfruto muchísimo y me sentí muy cómodo”.