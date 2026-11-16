Jugadores de Uruguay festejan al final del partido amistoso internacional de fútbol entre Argentina y Uruguay, el 13 de noviembre, en La Bombonera, en Buenos Aires.

El segundo partido de la fecha FIFA será el martes a las 20.30 en suelo fernandino.

Uruguay sale a la cancha por última vez en un 2026 que quedará en el recuerdo por la eliminación en la primera fase del Mundial. Tras la salida de Marcelo Bielsa, agarró el timón Diego Forlán, que dirigirá por primera vez a la celeste en suelo uruguayo. El partido amistoso, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, se disputará este martes a las 20.30 en el Campus de Maldonado. El rival será República Dominicana.

El triunfo ante Argentina en La Bombonera y la vuelta al departamento fernandino después de 26 años despertaron mucha expectativa, por lo que las entradas se agotaron rápidamente.

La celeste tendrá tres bajas, ya que Joaquín Piquerez, Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta fueron liberados para volver a sus equipos. El plantel tendrá 25 futbolistas a las órdenes de Forlán. Previo a esta fecha FIFA, el entrenador había declarado en una conferencia de prensa: “Me gustaría rotar el equipo porque hay muchos jugadores convocados”. En este sentido, se esperan variantes.

Uruguay entrenó el lunes y ya quedó pronto para el encuentro. El martes de mañana habrá un movimiento de activación.

¿Qué se sabe del rival?

Republicana Dominicana, más conocida por sus playas que por su fútbol, está en el puesto 135 del ranking FIFA, subió nueve escalones tras los partidos disputados entre setiembre y octubre, en los que venció de local y visitante a Nicaragua, también a Trinidad y Tobago y cayó frente a Haití.

Terminó en la tercera colocación del grupo A, por encima de Costa Rica, Trinidad y Tobago y Nicaragua, igualado en puntos con Haití y solamente por debajo del mundialista Curazao. Como quedó fuera de la competencia en su confederación, la selección tiene libertad para sumarse a partidos amistosos.

Hay un antecedente reciente entre Uruguay y República Dominicana. En octubre de 2025, cuando la celeste se preparaba para el Mundial, ganó 1-0 con gol de Ignacio Laquintana, en un partido en el que Marcelo Bielsa colocó un equipo alternativo.

La selección caribeña arribó a Uruguay el miércoles 11 de noviembre y está entrenando en Solanas, en Punta del Este. Mariano Díaz, de Alavés, es su principal figura. Además está Luis Meneses, jugador que milita en Rentistas, recientemente ascendido a primera división.

¿Dónde ver el partido entre Uruguay y República Dominicana?

El encuentro de este martes se podrá ver en DSports –en su plataforma digital DGo–, en Flow, en las señales de eventos de los cableoperadores y en la plataforma AUF TV.