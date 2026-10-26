La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) terminó de armar el calendario para la fecha FIFA de noviembre. Anteriormente, se había confirmado el amistoso de Uruguay ante Argentina en La Bombonera, que será el viernes 13 de noviembre en el escenario de Boca Juniors, el mismo recinto donde se dio el último enfrentamiento de visitante por eliminatorias, donde la celeste ganó 2-0 con tantos de Ronald Araújo y Darwin Núñez.

La idea inicial era tener una revancha contra la albiceleste en nuestro país, pero los de Lionel Scaloni chocarán con Costa Rica. En tanto, la AUF se aseguró el rival para el martes 17 de noviembre: República Dominicana. Como en esa fecha no se podrá utilizar el estadio Centenario, el partido se disputará en el Campus Domingo Burgueño Miguel de la ciudad de Maldonado, con horario a definir.

Dominicana, que es más conocida por sus playas que por su fútbol, está en el puesto 135 del ranking FIFA, subió nueve escalones tras los partidos disputados entre setiembre y octubre en los que venció de local y visitante a Nicaragua, también a Trinidad y Tobago y cayó frente a Haití.

Terminó en la tercera colocación del grupo A, por encima de Costa Rica, Trinidad y Tobago y Nicaragua, igualado en puntos con Haití y solamente por debajo del mundialista Curazao. Como quedó fuera de la competencia en su confederación, la selección tiene libertad para sumarse a partidos amistosos.

Hay un antecedente reciente entre Uruguay y República Dominicana. En octubre de 2025, cuando la celeste se preparaba para el Mundial, ganó 1-0 con gol de Ignacio Laquintana, en un partido en el que Marcelo Bielsa colocó un equipo alternativo.

La vuelta a Maldonado

Será la quinta ocasión en que la selección mayor de Uruguay juegue en el Campus de Maldonado. La primera fue una goleada 5-0 a Bolivia en 1980 en un amistoso disputado con el calor del 11 de diciembre. Waldemar Victorino, Julio César Morales en dos oportunidades, Ruben Paz y Venancio Ramos anotaron para la celeste.

En el último partido de las Eliminatorias para el Mundial de Francia 1998, con eliminación matemática, la AUF llevó el encuentro ante Ecuador a tierras fernandinas y fue la primera vez que la celeste jugó por puntos oficiales de cualquier índole fuera de Montevideo. Fue un partidazo poco visto, ya que en aquel entonces no era sencillo acceder a la visualización en televisión. El equipo dirigido por Roque Gastón Máspoli se impuso 5-3 a Ecuador el 16 de noviembre de 1997. Marcelo Saralegui y Sebastián Abreu anotaron dos tantos cada uno, el restante fue de Carlos Pato Aguilera.

El 17 de noviembre de 1999 se jugó un amistoso entre Uruguay y Paraguay, con derrota 1-0 tras el gol convertido por Miguel Ángel Benítez. La única derrota celeste en Maldonado.

El último antecedente fue en el 2000: el 17 de febrero la selección uruguaya derrotó 2-0 a Hungría, con tantos de Darío Rodríguez y Álvaro Recoba. El equipo europeo estuvo conformado íntegramente por jugadores del Tatabánya, equipo histórico de aquel país.