El encuentro se disputó en el Estadio Nacional Bukit de Jalil, Malasia. Cristopher Fiermarín, Santiago Mouriño, Juan Manuel Sanabria, Julio Daguer e Ignacio Laquintana debutaron de manera absoluta en Uruguay. Laquintana fue el autor del único tanto.

La Selección Uruguaya de Fútbol, que dirige el rosarino Marcelo Bielsa, derrotó 1-0 a República Dominicana en el primer amistoso por la doble fecha FIFA que la AUF dispuso en tierras malayas el viernes. Fue con un gol de Ignacio Laquintana en el segundo tiempo. El próximo amistoso será el lunes a las 8.00, con Uzbekistán, selección que sí clasificó al Mundial de 2026 y que dirige el italiano Fabio Cannavaro. No así República Dominicana, que quedó eliminada en su confederación. Dirigida por el argentino Marcelo Neveleff, dispuso de algunas figuras referentes, mientras que la celeste fue con un equipo alternativo.

El partido sirvió para ver algunos puestos, algunos futbolistas, algunos futbolistas movidos de sus puestos, y así evaluar posibilidades de las que dispone Bielsa para la próxima competencia en el máximo certamen. Debutaron en Uruguay Cristopher Fiermarín, Santiago Mouriño, Juan Manuel Sanabria e Ignacio Laquintana; sobre el final del partido, Julio Daguer, de Peñarol, también se estrenó en el seleccionado. Bielsa no convocó a las estrellas de la celeste y dispuso un equipo que desde el arco tuvo a Christopher Fiermarín, el exarquero de Montevideo City Torque. Además, paró al Pumita José Luis Rodríguez, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi; Nicolás Fonseca, Kevin Amaro, Facundo Torres; Ignacio Laquintana, Luciano Rodríguez y Juan Manuel Sanabria.

Marcelo Saracchi, el ex Boca, actualmente en el Celtic escocés, supo cómo encontrarse con Facundo Torres. Torres, movedizo a las espaldas de los volantes, ejerció la función de enlace y se encontró con Juan Manuel Sanabria, quien tuvo las situaciones más claras de la primera parte. El floridense del Atlético San Luis de México llegó con claridad al fondo de las cosas en dos oportunidades, aunque fueron apagadas por la figura de Xavier Valdez. Kevin Amaro, el volante de Liverpool, trilló toda la cancha. Apareció por derecha para alimentar esa zona, también se asoció por izquierda, donde parecía estar el asunto; se filtró como un delantero más y supo incluso replegarse a recuperar o buscar la pelota.

Uruguay tuvo el dominio de la pelota casi todo el tiempo, aunque los dominicanos, por un lado, supieron jugar en su cancha y, por otro, supieron contragolpear. Santiago Mouriño perdió una pelota en la salida y provocó una de las más claras de los caribeños, con un contragolpe de Edarlyn Reyes y Dorny Romero, que controló Fiermarín. Oscar Ureña también probó, desde lejos, al exarquero ciudadano. Luciano, la estrella alternativa de Bielsa, lo quiso siempre. Primero ubicándose para las llegadas de Sanabria, luego de tiro libre. El futbolista surgido en Progreso, de gran paso por Liverpool, campeón del mundo sub 20, quiere ir al Mundial de los grandes. Actualmente milita en el Neom SC de Arabia Saudita.

Para el segundo tiempo, Bielsa realizó cinco de los seis cambios acordados previo al encuentro. Puso a Santiago Bueno, Rodrigo Zalazar, Emiliano Martínez, Agustín Álvarez Martínez y Federico Viñas. Este último habilitó de manera exquisita a Ignacio Laquintana, que no había aparecido demasiado en su debut absoluto con la celeste. El ex Defensor y Peñarol controló hacia el gol y convirtió su primero con esta camiseta. Algo que no olvidará.

Emiliano Martínez se metió en la zaga, Federico Viñas se tiró atrás y enlazó, Luciano Rodríguez liberó el lugar de número nueve e incluso terminó bastante atrasado en el campo. El Canario Álvarez Martínez exigió y Rodrigo Zalazar se adueñó de la pelota. Sin embargo, fue errático el equipo de Bielsa y aquello le permitió a Dominicana acercarse de la mano de Erick Japa, que entró para el complemento. De todas maneras, Uruguay, en líneas generales, controló el juego y se quedó con el primer amistoso que disputó en esta doble fecha FIFA. Sobre el final, el Álvarez Martínez fue suplantado por el aurinegro Julio Daguer, que también cumplió su sueño celeste.