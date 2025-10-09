En la mañana uruguaya, la celeste de Marcelo Bielsa juega el primero de los dos partidos en suelo asiático.

Se vienen los amistosos de Uruguay en Malasia con intenciones de evaluar jugadores y subir en el ranking FIFA. Este viernes a las 9.45 la celeste enfrentará a República Dominicana, mientras que el lunes, a la misma hora, el encuentro será contra el mundialista Uzbekistán.

Rodrigo Salazar fue el último en incorporarse al plantel y desde ese momento Marcelo Bielsa tuvo a los 17 jugadores a disposición en Kuala Lumpur para preparar los dos encuentros amistosos. Son futbolistas que han tenido poca participación durante el ciclo del rosarino y que en estos encuentros se juegan gran parte de su chance de integrar la nómina final para jugar el Mundial 2026.

Fueron pocos días de trabajo y los integrantes del plantel se fueron sumando en distintos momentos, por lo que los entrenamientos para el juego ante los caribeños fueron para emparejar las cargas y que el entrenador vaya trasladando su idea.

Algunas cosas pensando en el 11

Una de ellas es que Santiago Bueno tiene grandes chances de ser el capitán en estos partidos; ya usó la cinta en selecciones juveniles de la celeste. Eso lo lleva a ser número puesto en la zaga, la duda está en si lo acompaña Nicolás Marichal o se dará el debut de Santiago Mouriño.

El último entrenamiento del miércoles fue clave para determinar la oncena definitiva para el primer partido, aunque no fue confirmada. La oncena que se maneja como probable equipo para enfrentar a República Dominicana es con Franco Israel; José Luis Rodríguez, Santiago Mouriño o Nicolás Marichal, Santiago Bueno, Marcelo Saracchi; Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Rodrigo Zalazar; Kevin Amaro, Facundo Torres y Federico Viñas.