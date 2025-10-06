Marcelo Bielsa convocó 17 futbolistas, en su mayoría alternativos y con poca participación en las Eliminatorias.

Marcelo Bielsa oficializó la lista de Uruguay para los partidos amistosos de octubre donde la celeste disputará dos encuentros en Malasia, en la preparación para el Mundial 2026.

La primera prueba será el próximo viernes a las 9.45 frente a República Dominicana y luego enfrentará el lunes, a la misma hora, a Uzbekistán, selección que clasificó a la copa del mundo representando a Asia. Ambos juegos serán televisados de forma exclusiva por AUF TV.

El entrenador rosarino eligió solamente 17 futbolistas con intención de darle minutos a todos y alguno de los sparring también podría ir al banco de suplentes. Los convocados en la nómina oficial son jugadores que estuvieron en el radar de la selección uruguaya durante las Eliminatorias pero que contaron con escasos minutos. Bielsa ofrecerá oportunidades a varios jóvenes que integran la segunda línea para que tengan su chance de colarse en la nómina para el Mundial 2026.

Luego de estos dos encuentros, la celeste jugará en noviembre frente a Estados Unidos y México, dos selecciones anfitrionas de la Copa del Mundo y habrá una nueva fecha FIFA en marzo de 2026 dónde se apuntará a dos rivales europeos. Además, se intentará organizar los últimos dos juegos de preparación en Uruguay como despedida previo al viaje definitivo hacia norteamérica.

Los convocados

