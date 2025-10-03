El entrenador rosarino de la selección uruguaya volverá a recurrir a un plantel de 12 futbolistas juveniles para acompañar el proceso de los mayores en la doble fecha FIFA.

Uruguay fue subcampeón del mundo sub 20 en Malasia en 1997. Aquella selección no sólo cayó derrotada frente a una selección argentina que incluso guardaba en sus filas al actual entrenador campeón del mundo Lionel Scaloni, sino que marcó un hito que se proyectó hacia el futuro.

Por otra parte, la gran mayoría de los futbolistas que integraron aquel plantel dirigido por Víctor Púa fueron figuras del fútbol uruguayo y ocuparon hechos significativos del contexto. Como Churrasco Pellegrín, que jugó en la Juventus de Turín y en el Tanque Sisley; también como Pablo García, que jugó en Wanderers y en Real Madrid.

Marcelo Bielsa, actual entrenador de la selección mayor de fútbol, reservó, como es costumbre, a algunos futbolistas juveniles que funcionarán como sparrings de la selección mayor, en su visita a Malasia, donde Uruguay enfrentará a República Dominicana y Uzbekistán por la doble fecha FIFA de amistosos, de cara al Mundial 2026.

Este viernes Uruguay encarará su vuelo a Malasia y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó la lista de los 12 juveniles convocados para acompañar la instancia. La selección se alojará en el hotel Sofitel Kuala Lumpur Damansara, enfrentará a Dominicana el viernes 10 de octubre en el National Stadium Bukit Jalil en Kuala Lumpur, capital de Malasia, y el lunes 13 viajará a Malaca para jugar frente a Uzbekistán en el Stadium Hang Jebat. Uzbekistán clasificó en junio por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. Ambos partidos serán transmitidos por AUF TV.

En la reserva de jugadores sólo aparece Kevin Amaro, de Liverpool, del medio local. El resto de los futbolistas llegará desde clubes del exterior y en la lista comunicada el viernes. En la lista confirmada por la AUF Paulo Da Costa, Brian Barboza y Julio Daguer, de Peñarol, Luciano González y Agustín Dos Santos, de Nacional, la encabezan. La completan Pablo Cardozo y Nicolás Azambuja de Danubio, Alan Torterolo de Defensor, Yuri Oyarzo de Racing, Facundo Martínez y Benjamín García de Torque y Pablo Alcoba del pionero Albion.

Al mismo tiempo, Bielsa sabe que no contará con Sergio Rochet, José María Giménez, Darwin Núñez, Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela, o lesionados o aquejados por la superposición de partidos. Es probable que Federico Valverde, figura de Real Madrid y de la selección uruguaya, tampoco forme parte de los partidos en Malasia por su incluso ejemplar participación anual en competencia.

En noviembre, la celeste se trasladará a Torreón, México, para enfrentar a la selección azteca el sábado 15. El martes 18 visitará a la selección de Estados Unidos en Tampa.