Uruguay jugará en Malasia contra República Dominicana y Uzbekistán en los primeros amistosos previos al Mundial 2026.

Marcelo Bielsa conoce la primera baja en su lista de reservados para los amistosos de octubre: Sergio Rochet sufrió una lesión en el pie izquierdo y tendrá entre 20 días y un mes sin poder jugar. El golero tuvo un golpe en un entrenamiento previo al partido con Juventude por el Brasileirão, para el que no fue convocado.

Es un año complejo para el ex Nacional: esta es su tercera lesión en 2025. Comenzó sin jugar por un problema en los tendones de la rodilla izquierda y luego, en su vuelta a la actividad, en marzo, se fracturó un dedo de la mano izquierda, por lo que no pudo jugar hasta julio. En su equipo solamente disputó 15 de los 48 partidos de la temporada; en la selección no estuvo en la doble fecha de junio, en la que la celeste enfrentó a Paraguay y Venezuela.

Con la baja de Rochet, Santiago Mele es el gran candidato a ocupar el arco de Uruguay en los amistosos previstos para octubre, cuando la celeste jugará dos encuentros en Malasia, contra República Dominicana y Uzbekistán.

Serán los primeros encuentros de la preparación para el Mundial 2026 y también servirá para escalar posiciones en el ranking FIFA, en busca de llegar a los puestos de cabeza de serie para el campeonato del mundo.

Como siempre sucede desde que Marcelo Bielsa es el entrenador celeste, no se conoce públicamente la lista de reservados. En este caso, los citados no vendrán a Uruguay, sino que se reunirán directamente en Malasia a partir del 6 de octubre; de esta manera se contempla que los jugadores que militan en Europa tengan un viaje más corto y que se pueda ganar tiempo de entrenamiento en la preparación.

Del medio local, el único citado es Kevin Amaro, por eso se adelantó el partido entre Liverpool y River Plate para el próximo viernes a las 16.00. El futbolista negriazul partirá desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco junto con el cuerpo técnico.

Detalles de los amistosos de Uruguay

La Asociación Uruguaya de Fútbol oficializó los partidos amistosos de octubre. El primero será contra República Dominicana, eliminada del Mundial 2026, el viernes 10 de octubre a las 9.45 en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. El lunes 13 de octubre a la misma hora, en Malaca, la celeste enfrentará a Uzbekistán, que clasificó por primera vez a una copa del mundo.

La siguiente fecha FIFA será en noviembre: el sábado 15 Uruguay enfrentará a México en Torreón y el martes 18 visitará a Estados Unidos en Tampa.

Foto: AUF

.