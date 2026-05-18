Neymar va al Mundial: Carlo Ancelotti confirmó la lista de Brasil

Carlo Ancelotti anuncia la lista de jugadores de Brasil para el Mundial 2026, en el Museo del Mañana, en el centro de Río de Janeiro, Brasil, el 18 de mayo.

El seleccionador italiano de la verdeamarela anunció personalmente, uno por uno, a sus 26 convocados, y confirmó que Neymar tendrá su último baile.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) organizó un gran evento este lunes, con invitados especiales y espectáculos musicales incluidos, transmitido en vivo por sus redes sociales, para dar a conocer la lista definitiva de cara al Mundial 2026, en el que Brasil enfrentará a Escocia, Haití y Marruecos en la fase de grupos.

Cuando el evento ya se acercaba a las dos horas de duración, subió al escenario Carlo Ancelotti, que comenzó, en su portuñol con acento italiano, por agradecer a la CBF por la confianza, ya que acaba de renovar contrato para dirigir al scratch hasta 2030.

Después de agradecer también a los torcedores que lo recibieron muy bien en Brasil, habló de la lista. Dijo que “no es la lista perfecta”, pero que “no va a ganar la Copa del Mundo el equipo perfecto, porque el equipo perfecto no existe. Va a ganar la Copa el equipo más resiliente, y queremos ser el equipo más resiliente del mundo”.

La presencia de Neymar, que no juega con la canarinha desde aquella lesión ante Uruguay en el Centenario, en 2023, y que había quedado fuera de la última convocatoria para los amistosos ante Francia y Croacia en marzo, fue la gran sorpresa.

Ancelotti explicó su cambio de opinión: “Jugó con continuidad y mejoró su condición física”, dijo del jugador del Santos, aunque en Brasil especulan sobre cuánto pesó la opinión popular ante una presunta ausencia del histórico ídolo de la selección, más allá de su evidente recaída física y futbolística en los últimos tiempos. Cuando el nombre de Neymar fue pronunciado por Ancelotti, en la transmisión se escucharon aplausos y algarabía, que también se observó en todos los puntos en que los brasileños se reunieron a esperar la lista.

La convocatoria tiene una particularidad que entusiasma a los brasileños, que como cualquier otro pueblo futbolero, a medida que se acerca el Mundial, empieza a avivar grandes ilusiones y a evocar místicas tradiciones, contra las que nada pueden hacer las consideraciones prácticas sobre realidades futbolísticas o funcionamientos colectivos. Es la lista que mayor cantidad de jugadores del fútbol brasileño tiene convocados desde 2002, aquella última vez que Brasil celebró un campeonato del mundo. Entre los del fútbol local están el arquero de Gremio Weverton, el volante de Botafogo Danilo Santos, y varios del Flamengo: Danilo Luiz, Alex Sandro, Leó Pereira y Lucas Paquetá.