Fútbol argentino: uruguayos en la final entre River Plate y Belgrano

El arquero Thiago Cardozo atajó un penal para la clasificación del equipo cordobés a la final del Torneo Apertura, en la que enfrentará al River Plate de Matías Viña.

Belgrano dio la sorpresa en el fútbol argentino. De visita en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, eliminó por penales a Argentinos Juniors, que llegaba a este duelo como favorito, por el buen juego y la solidez que ha mostrado el equipo bajo el mando del técnico Nicolás Diez, que ya lleva un año y medio en el club.

El pirata cordobés también tiene, hace un par de temporadas, a un hombre de la casa al borde de la línea de cal, aunque con un estilo marcadamente diferente al de su rival de turno. Ídolo absoluto por su papel en el histórico ascenso de Belgrano en 2011, ahora el Ruso Ricardo Zielinski va por una nueva gesta histórica con el celeste: su primer título en Primera División. Y, como en aquella, va también ante River Plate, que clasificó a la final el sábado tras vencer 1-0 a Rosario Central.

Belgrano a la final con participación uruguaya

Tras quedar quinto en la fase de zonas, Belgrano arrancó los cruces eliminatorios nada menos que ante Talleres por los octavos de final, en una edición recargada del clásico cordobés. Con su sello, el de un equipo batallador y aguerrido, el pirata ganó 1-0 un partido que terminó con tres expulsados. Después eliminó con algo más de comodidad a Unión de Santa Fe para llegar a esta semifinal.

Argentinos Juniors ganaba desde los seis minutos, y el público en el Diego Armando Maradona ya se veía en la final, porque la ventaja se mantenía cuando pasaron los 90. Pero se habían adicionado cinco, y a los 90+4 apareció Nicolás Uvita Fernández con un empate bien de goleador, al darle de primera a una pelota que le bajaron en el área. En el alargue la paridad se sostuvo y todo se definió por tiros penales.

Thiago Cardozo, que llegó al equipo desde Unión el año pasado y desde entonces es el titular indiscutido en el arco del pirata, tuvo su protagonismo en la tanda de penales, aunque, cabe decirlo, menos por mérito propio que por falla del pateador: el ex Peñarol le atajó un tiro muy débil y anunciado a Enzo Pérez, cuando la serie ya estaba en el mata-mata. Después, el joven Ramiro Hernandes convirtió para Belgrano y desató la locura celeste. Por Argentinos Juniors jugó todo el partido y después convirtió su tiro penal el ex lateral tricolor Leandro Lozano, ya bien afirmado en el equipo colorado.

En la definición del campeonato, Belgrano será “local” en cancha neutral. La final del fútbol argentino ya estaba fijada de antemano, a partido único, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el viejo Chateau Carreras. Hasta allí llegará, con intención de dejar atrás las crisis y los escasos resultados de la anterior temporada, el River que ahora dirige Eduardo Coudet, que va por su primer título con el millonario.

El partido se juega el domingo 24 a las 15.30.