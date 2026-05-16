La fecha se extiende hasta el lunes.

Tras el partido entre Montevideo City Torque y Nacional del viernes, la actividad continúa este sábado, y tendrá como gran atractivo de la jornada el partido entre Peñarol y Liverpool en el Campeón del Siglo por la serie A del Intermedio. Con el arbitraje de Esteban Ostojich, la pelota empezará a rodar a las 18.30 en las inmediaciones de camino Mangangá y la ruta 102. Un partido que promete, y mucho. El negriazul se ha acostumbrado a dar golpes de autoridad en la cancha de Peñarol, con el antecedente inmediato del triunfo 2-0 en el Apertura, en una de las peores noches del carbonero en esta difícil temporada.

Ahora, tras una campaña bastante irregular, Liverpool llega bajo el mando de Jorge Fossati, que busca consolidar y darle firmeza al equipo, aunque cerró con derrota el Apertura y terminó noveno. El aurinegro, por su parte, viene de cambiar la pisada con una victoria fundamental ante Cerro Largo en Melo, que quebró una racha de ocho partidos sin ganar para el equipo de Diego Aguirre, y puede haber sumado calma y confianza. El DT sigue sufriendo con el tema de las bajas, y para este encuentro se suma una más: Mauricio Lemos quedó descartado por una “sobrecarga” muscular, según aclaró el propio Aguirre.

El sábado habrá otros dos partidos más temprano. Al mediodía, en el Campeones Olímpicos de Florida, Boston River recibirá a Cerro, también por la serie A. El villero tiene nuevo técnico, Alejandro Capuccio, pero no dirigirá este sábado: empezará a trabajar el lunes. Por la serie B se enfrentarán, en la tarde, Juventud y Progreso en el Parque Artigas.

El domingo habrá tres partidos, con el arranque de la actividad en horas de la mañana en el Parque Palermo. Central Español, que viene de ganarle allí al campeón, Racing, en la última del Apertura, recibirá a Defensor Sporting. El palermitano también tendrá nuevo DT para el Intermedio, pero el designado, el argentino Diego Osella, no ha llegado al país, por lo que dirigirá el interino Santiago Sosa. En la tarde, el mencionado campeón del Torneo Apertura volverá a casa y recibirá en el Parque Roberto a Cerro Largo. Ambos partidos corresponden a la serie A.

Cierra la actividad del domingo el sorprendente Albion, tercero en el Apertura, de local en el Franzini ante Wanderers en la tardecita y por la serie B. La primera fecha del Intermedio se cerrará con otro partido de esa serie y con otro de los ascendidos de gran campaña: Deportivo Maldonado recibirá el lunes en el Campus a Danubio, donde debutará con un nuevo ciclo como técnico franjeado Leo Ramos.