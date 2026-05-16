Durante un partido por la Copa Nacional de Clubes, el 25 de abril, en el Parque Lustemberg de Juan Lacaze.

El fin de semana tiene 36 partidos; la A va por su segunda fecha.

Este fin de semana, por casi cualquier rincón del país, te vas a cruzar con el rito de la pelota que se renueva cada sábado y domingo, porque hay 36 partidos por las copas de Clubes de OFI en 28 ciudades distintas.

La ingeniería de esta segunda fecha de la Divisional A moviliza el sentimiento de 13 ciudades y parajes que abrirán sus canchas para recibir a los 16 enfrentamientos programados: Minas de Corrales, Salto, Tacuarembó, Colonia del Sacramento, Nueva Palmira, Dolores, Tala, Durazno, Libertad, Rocha, Minas, Treinta y Tres y Vergara.

Este fin de semana la geografía de la Champions del interior se ensancha y vamos a tener fútbol en 28 ciudades distintas entre las dos. La Copa Nacional de Clubes A y también la Copa B ponen el motor en marcha de sus grupos en 20 rincones del país con igual cantidad de partidos cargados de estirpe. Si cruzamos los datos con la segunda fecha de la Copa A, vemos que hay cinco ciudades que repiten el plato y tendrán actividad de ambas competencias: Salto, Libertad, Tala, Minas y Treinta y Tres.

En Treinta y Tres se da la particularidad de que se usa el mismo escenario, el estadio Centro Empleados de Comercio, para el debut de la B y la continuidad de la A. En las otras cuatro ciudades que se solapan, la Copa B utiliza canchas específicas para su arranque, el Juan José Vispo Mari en Salto, el Complejo 1º de Mayo en Libertad, el estadio Fundadores del 48 en Tala y el estadio Juan Antonio Lavalleja en Minas. Mientras tanto, la Copa A mantendrá sus propios templos paganos con pelota en esos mismos pagos, como el Merazzi en Salto —donde habrá doble jornada— o el Walter Montero del Barrio Olímpico en las sierras minuanas.

Las otras 15 sedes que este fin de semana se visten exclusivamente con los colores de la B son Tomás Gomensoro, Guichón, Fray Bentos, Paso La Horqueta, José Enrique Rodó, Miguelete, Juanicó, San José, Trinidad, Paso de los Toros, Florida, Sarandí Grande, Punta del Este, Villa Olmos y San Jacinto. Por su parte, la Copa A completa el mapa federal llevando su segunda fecha a otras ocho poblaciones, donde por ahora no rueda la globa de la B: Minas de Corrales, Tacuarembó, Colonia del Sacramento, Nueva Palmira, Dolores, Durazno, Rocha y Vergara.

De Minas de Corrales a Vergara

Es un despliegue que sostiene la bandera de cada pago y que, tras los primeros resultados, empieza a marcar quiénes se asoman a pelear la zona alta de cada serie.

En la Serie A, la actividad se concentra el domingo con una logística que destaca en el litoral. Peñarol de Rivera trasladará su localía al estadio Sicinio Da Cunha, en Minas de Corrales, para recibir a Arsenal de Salto a las 15.30. Por su parte, en el Parque Luis Teodoro Merazzi de Salto, el dueño de casa, Ferro Carril, se medirá ante Bella Vista de Paysandú, a las 16.15, en un cruce que promete intensidad.

La Serie B tendrá su centro de atención también el domingo, destacándose una doble jornada de dos partidos en el Merazzi de Salto que arranca primera hora, con Gladiador, que recibirá a Uruguay de Bella Unión a las 14.00, para después tener el partidazo de la Serie A entre Ferro y Bella Vista. Más tarde, en el Ingeniero Raúl Saturnino Goyenola de Tacuarembó, Estudiantes se verá las caras con el vigente campeón Universitario de Salto a las 15.30.

Para la Serie C, la historia se divide entre el sábado y el domingo en suelo coloniense. El sábado a las 18.00, San Carlos recibirá a Laureles de Fray Bentos en el estadio Prof. Alberto Suppici. El domingo la acción se traslada al estadio del Club Juventud, donde el equipo local enfrentará a Nacional de Nueva Helvecia a las 15.00.

La Serie D el sábado tendrá a Polancos de Nueva Palmira contra Independiente de Trinidad a las 19.30 en el Parque Evelio Isnardi. El domingo a las 15.30, Sportivo Barracas recibirá a Porongos de Trinidad, en el estadio Eduardo Luis Piazze de Dolores.

La Serie E reparte sus encuentros el sábado por la tarde. En Tala, el Parque Lorenzo Costa Montano será el escenario para Atenas y Atlético Florida a las 15.30. Un poco más tarde, a las 17.15, Racing recibirá a Nacional de Florida en el estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno.

En la Serie F, el plato fuerte será el partido televisado el sábado a las 15.00, en el que Wanderers de Durazno enfrentará a Río Negro de San José en el Landoni. El domingo se completa la serie en Libertad con Campana recibiendo a San Bautista Vida Nueva a las 15.30 en el Adelaido Camaití.

La Serie G se resolverá íntegramente el sábado. En Rocha, Lavalleja se medirá ante Libertad de San Carlos a las 15.00 en el estadio Campeones de 1954. En Minas, Barrio Olímpico recibirá a Ituzaingó de Maldonado a las 16.30 en el Parque Walter Montero.

Finalmente, la Serie H tendrá a Huracán de Treinta y Tres enfrentando a Lavalleja de Minas, el sábado a las 15.30, en el Centro Empleados de Comercio. El domingo cerrará la serie en Vergara, donde Cerro Arrozal 33 recibirá a San Carlos de Maldonado, en el Parque Ventura Robaina a las 15.00. Es el fútbol nuestro, donde cada fin de semana se juega un pedazo de la identidad de tierra adentro.