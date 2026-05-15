Luego de la asamblea extraordinaria, los futbolistas resolvieron dejar sin efecto las medidas gremiales y se habilitó el arranque del Torneo Intermedio.

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales resolvió este jueves levantar el preconflicto que había anunciado días atrás. Esto sucedió luego de la asamblea extraordinaria en la que se analizaron la situación salarial de los clubes profesionales y las últimas propuestas presentadas en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), donde los representantes del gremio se reunieron con los dirigentes de esa institución.

Los futbolistas entendieron que se lograron avances, sobre todo en el tema referido al pago de deudas que existen en varios clubes, donde se dio a conocer que existen compromisos formales para regularizar la situación. Con la anuencia de la asamblea, el levantamiento del preconflicto garantiza que el fútbol profesional mantenga su calendario y que el Intermedio comience, tal como estaba previsto, a partir de este viernes.

Una vez terminado el plenario, Segio Pérez, vicepresidente de la Mutual, comentó que se trataron todos los temas que estaban en el orden del día: lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, la situación salarial de los clubes profesionales, el cobro de créditos y reclamos vinculados a Cooper, el trabajo de la Comisión de Seguridad y Estadios y la adopción de medidas gremiales. Además, el dirigente dijo que la comisión directiva transmitió “la información de la reunión que tuvimos ayer con el Ejecutivo de la AUF, y por suerte el tema salarial quedó zanjado, está resuelto”. A propósito del tema, consultado por la realidad de los clubes más complicados, sostuvo que “hay clubes que están más complicados que otros por deudas de años anteriores”, pero remarcó que la línea de la Mutual es trabajar para que “todos, sea el que sea, paguen en tiempo y forma”.

Sobre la situación de las canchas, el directivo dijo que el tema “tiende a solucionarse” y que, una vez conformada la comisión y definidos los lineamientos, esperan que sea “un tema técnico y no político”. Ante los micrófonos de la prensa presente, el Piojo Pérez comentó que se avanzó en la Comisión de Seguridad y Estadios, que se está trabajando para conformar y “dejar los lineamientos claros” de cómo deben estar las canchas y cuáles sus condiciones elementales para estar aptas para jugar. Según sus palabras, a esa comisión se le estableció un plazo de 90 días para su integración y para fijar dichos lineamientos, con el objetivo de que el fútbol uruguayo “esté en mejores condiciones”.

Por último, Pérez aprovechó para destacar la concurrencia a la asamblea. Al respecto dijo que, pese a que ya se manejaba públicamente que la reunión con la AUF había sido buena y que era “bastante probable” jugar el fin de semana, esperaba menos presencia. “Por suerte me sorprendió, porque está bueno que vengan los futbolistas a estas instancias”, señaló.