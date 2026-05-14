El zaguero del América de México fue el primero en presentarse en el Complejo Celeste para dar inicio a los trabajos, a un mes del debut mundialista ante Arabia Saudita.

La selección uruguaya anunció este jueves el inicio oficial de la preparación rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, luego de la llegada del primer futbolista a las instalaciones del Complejo Celeste.

Sebastián Cáceres, ya liberado de sus obligaciones con el Club América, fue el primero de los convocados por Marcelo Bielsa en presentarse a entrenar, para abrir también el habitual desfile de publicaciones con los que las redes de la celeste van dando cuenta de los arribos y la conformación gradual del grupo en el Complejo de la AUF.

Uruguay se prepara para el debut ante Arabia Saudita, que será el 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con el ojo en compota

El zaguero de 26 años quedó afuera del último partido que jugó el América, una instancia decisiva por los cuartos de final del Clausura de la Liga MX en la que el equipo del uruguayo fue eliminado por los Pumas de la UNAM. Cáceres, generalmente titular en el equipo dirigido por el brasileño André Jardine, fue baja por una fea lesión que sufrió en el pómulo y el ojo, producto de un choque en el partido de ida de esa llave.

“Fractura del arco cigomático y trauma ocular” fue el parte médico oficial del América. Así, el jugador deberá jugar por un tiempo con una máscara protectora, que hoy se calzó con una gran sonrisa para el video institucional de la selección.

Su compañero del América, Brian Rodríguez (que por estas horas es protagonista en México de rumores de salida rumbo al fútbol brasileño), también quedó libre tras la eliminación del equipo en la definición de liga, y ya está en Uruguay, aunque todavía no se sumó a los trabajos con la selección. Se espera que sea de los próximos en sumarse, junto a Facundo Pellistri, que había sido anunciado como uno de los primeros en volver al país para alistarse con la selección.

Pellistri vuelve lesionado y con poco ritmo

Pellistri, que sumó algunos minutos en los amistosos ante Inglaterra y Argelia en marzo, fue liberado del Panathinaikos durante los playoffs que el equipo disputaba en la definición de la Superliga de Grecia. El puntero derecho de la selección es una pieza de recambio para el técnico español del Panathinaikos, Rafael Benítez, pero en la actual temporada no sumó demasiados minutos, y se quedó afuera de los últimos juegos decisivos por una molestia en el aductor (el pasado domingo su equipo perdió con el AEK Atenas, que con ese triunfo fue campeón).

De este modo, el exPeñarol acordó con el club una salida anticipada para sumarse a los trabajos de la selección. Se espera que Pellistri comience con actividad en el gimnasio para superar la molestia muscular que arrastra.