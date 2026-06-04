Intermedio: se juega la última fecha antes de parar la actividad

Los juegos comienzan el viernes con un partidazo entre Wanderers y Danubio y se cierra el lunes; Nacional recibe a Juventud de Las Piedras y Peñarol visita a Cerro en uno de los dos partidos sin público.

Con el clima mundialista en crecimiento, el interés por el torneo Intermedio cada vez es menor. El frío atenta contra la concurrencia y el escaso nivel deportivo de Peñarol y Nacional repercute en el poco ambiente en la calle. De todas formas, los puntos que se juegan son vitales, a corto y -fundamentalmente- largo plazo, pensando en agregar unidades en la anual o engrosar los promedios para zafar del descenso.

En ese sentido, la cuarta fecha arranca con un partidazo: Wanderers recibirá a Danubio en choque clave por evitar la zona roja. Será a las 19.00 en el Parque Viera y arbitrará Hernán Heras. El franjeado ganó uno de los últimos 11, mientras que el bohemio viene en racha con cuatro encuentros sin derrotas.

Los líderes de la tabla Anual, Racing y Deportivo Maldonado, jugarán el sábado. Los de Sayago madrugarán para visitar a Central Español a las 10.00 en el Parque Palermo en juego arbitrado por Esteban Guerra. Los palermitanos llegan tras el triunfo sobre Peñarol que los sigue alejando del descenso para que el objetivo pase a la clasificación a copas internacionales.

Los fernandinos, en tanto, juegan con Montevideo City Torque, en un partidazo que tendrá lugar en el Estadio Charrúa a las 15.00, con Bruno Sacarelo impartiendo justicia. Tras el triunfo ante Nacional, los de Gabriel Di Noia van para seguir en lo más alto de su grupo, los ciudadanos llegan con buen presente tras clasificar primeros en su grupo de Copa Sudamericana y vencer a Albion por el certamen doméstico.

Qué se termine de una vez

El semestre de Peñarol y Nacional fue muy malo, este fin de semana culminarán la primera parte del año, a la espera del ansiado período de pases para cambiar la realidad deportiva en el resto de la temporada. El sábado, el bolso recibe a Juventud de Las Piedras 18.30 con Esteban Ostojich como juez. Será baja Nicolás Lodeiro por expulsión, mientras que Maximiliano Silvera sigue afuera por su lesión muscular. En el pedrense no estará Renzo Rabino, que vio la roja en la derrota ante Wanderers.

El carbonero visitará a Cerro el domingo a las 15 en el Tróccoli con Mathias de Armas en el arbitraje. El encuentro será sin público, el locatario está purgando una sanción y los hinchas aurinegros no podrán concurrir por disposición del Ministerio del Interior. Lucas Ferreira, Eric Remedi y Matías Arezo son baja por expulsión. El albiceleste necesita puntos con urgencia para escapar de abajo.

Sin gente del dueño de casa, Progreso recibirá a Albion que viene de perder y no podrá contar ni con Agustín Pereira ni con el goleador Álvaro López, ambos suspendidos. Los tejanos fueron sancionados por un proyectil que impactó sobre el línea en el encuentro ante Torque. Los gauchos vienen de ganarle a Danubio y, si bien el pionero está lejos, es un rival al que pueden dar caza en el complejo objetivo de mantener la categoría. Arbitra Felipe Vikonis.

Defensor Sporting, con el debut de Mauricio Larriera como entrenador, cerrará el domingo a las 18.30 ante Boston River, en duelo de equipos de andar irregular, Augusto Olmos será el encargado de impartir justicia. Caso similar a lo que sucederá el lunes a las 19.00 en el Parque Viera, cuando Liverpool reciba a Cerro Largo en el último encuentro del semestre, en este caso los dos vienen de ganar. Kevin Fontes será el juez.

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