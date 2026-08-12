Milton Delgado tras convertir su gol por la Copa Sudamericana ante Deportes Recoleta, el 11 de agosto, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Buenos Aires.

El resto de los encuentros fueron empate y en todos participaron jugadores uruguayos; esta noche continúan los octavos de final de Libertadores y Sudamericana.

Comenzaron los partidos de ida de Copa Libertadores y Sudamericana, con la excepción de que Conmebol suspendió los partidos que debían jugarse en Colombia por el terremoto que afectó al país.

El único ganador de la noche fue Boca Juniors, que en Sudamericana derrotó 3-1 a Deportes Recoleta jugando como locatario en la cancha de Huracán, ya que la Bombonera presentaba problemas en el piso. Los paraguayos comenzaron ganando con gol de Pedro Ríos a los 5 minutos. La incidencia clave fue en el cierre del primer tiempo, cuando el volante derecho Wilfrido Báez fue expulsado.

Con un hombre más y un gran ingreso de Sebastián Villa, lo dio vuelta el xeneize; anotaron Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores. Recoleta terminó con nueve por la expulsión de Dairon Mosquera, mientras que los de Rodolfo Arruabarrena no pudieron aumentar la ventaja jugando 20 minutos con dos jugadores más.

En Boca completaron todo el encuentro Leandro Lozano y Miguel Merentiel; el delantero sanducero asistió en uno de los goles. Alejandro Silva estuvo en el banco de los paraguayos, pero no ingresó.

A puro empate

El otro encuentro de octavos de final de Sudamericana fue igualdad 1-1 entre Bolívar y San Pablo en la altura de La Paz. Los brasileños comenzaron ganando con tanto de Robert Arboleda, pero empató Carlos Melgar para los locatarios. Martín Cauteruccio fue titular en el dueño de casa y salió a los 76 minutos.

En Libertadores, Fluminense no pudo sacar ventaja de local, partido sin goles ante Independiente Rivadavia. En los de Río de Janeiro ingresó Agustín Canobbio en el segundo tiempo, mientras que en los de Mendoza fue titular Leonard Costa, que fue amonestado.

Estudiantes de La Plata, de Alexander Medina, igualó 1-1 con Universidad Católica de local. Joaquín Tobio puso el gol en el inicio para el pincha, pero sobre el final empató Fernando Zampedri. Fernando Muslera y Tiago Palacios, que sufrió un grave golpe en la cabeza que le generó un chichón, fueron titulares en el locatario, mientras que Gabriel Neves ingresó a las 66. Edwin Cetré, que podría llegar a Nacional, estuvo en el banco de suplentes.

¿Dónde ver los partidos del miércoles y qué jugadores uruguayos habrá en cancha?

Sale a escena Montevideo City Torque, que visitará a Tigre este miércoles a las 19.00. En el conjunto argentino está lesionado Ramón Arias y fue recientemente incorporado el delantero Mauro Méndez. El encuentro se podrá ver exclusivamente por Directv y su plataforma digital DGo.

A la misma hora se jugará el duelo brasileño entre Bragantino y Atlético Mineiro. En el locatario estarán Guzmán Rodríguez, Agustín Sant'Anna, Ignacio Sosa e Ignacio Laquintana, y en la visita, Thiago Borbas, que justamente llega a préstamo del equipo que enfrenta. Televisa ESPN 2.

Por la Libertadores habrá tres encuentros esta noche. A las 19.00 Platense va con Coquimbo Unido en Argentina. El calamar cuenta con Martín Barrios y Nicolás Diente López, mientras que los chilenos tienen al zaguero Manuel Fernández en sus filas. Lo pasa ESPN 5.

A la misma hora habrá un partidazo en San Pablo entre Palmeiras y Cerro Porteño, con Joaquín Piquerez y Emiliano Martínez en el local y Fabricio Domínguez en la visita. Va por la pantalla principal de ESPN.

A las 21.30 se cierra la jornada con duelo brasileño: Flamengo recibe a Cruzeiro. En el local estarán Guillermo Varela, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta, mientras que el azul tendrá a Luciano Rodríguez. También se emitirá por la pantalla principal de ESPN.