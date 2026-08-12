Messi despidió a su padre y dejó dudas sobre la continuidad de su carrera

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, falleció el 8 de agosto, a los 68 años, en Rosario. El jugador argentino posteó en sus redes sociales una carta de despedida, en la que expresó muchos de los sentimientos y dejó la puerta abierta en cuanto a dejar el fútbol profesional pese a que tiene contrato con Inter Miami hasta finales de 2028.

“Todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o, mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, comenzó posteando Messi en una carta que difundió en sus redes sociales.

Sobre su participación en el reciente Mundial, agregó: “Tanto me pedías que juegue el último Mundial, y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar. Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”.

En la continuación del relato, dejó la puerta abierta al retiro del fútbol profesional: “Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos. No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”.

En el final de la carta, Messi dice: “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

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