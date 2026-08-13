Copa Sudamericana: Montevideo City Torque le ganó de visitante a Tigre

Pablo Siles y Franco Torgnascioli, de Torque, tras ganar el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Tigre, el 12 de agosto, en Buenos Aires.

El único club uruguayo en competencia internacional se impuso en Argentina y se juega su pasaje a cuartos de final de local.

Con gol de Franco Pizzichillo en el inicio del segundo tiempo, Montevideo City Torque le ganó 1-0 a Tigre en el estadio José Dellagiovanna de la localidad de Victoria, y quedó bien parado para definir la llave en siete días en el Centenario.

Se acomodan las piezas

El matador y el ciudadano jugaron un primer tiempo parejo y desprolijo. Las aproximaciones al arco rival fueron con pelotas quietas o aéreas, mientras que los intentos de elaboración y circulación de pelota morían en la mitad de la cancha, donde todo fue trabado y disputado, o con pelotas largas inconducentes.

Ambos directores técnicos, en la primera pausa de hidratación, intentaron transmitir calma y pienso a sus jugadores e insistieron en cuidar la pelota y jugarla segura, pero la intensidad en la marca predominó en el juego. Tigre tuvo algunas ausencias importantes en este sentido, como la del volante Gonzalo Pity Martínez, pieza clave en la creación, que sufrió un desgarro. Tampoco contó con el delantero Ignacio Russo ni con el mediocampista central Bruno Leyes.

En Torque trabajó bien en la contención la dupla del medio, Diogo Guzmán y Pablo Siles, pero el equipo de Marcelo Méndez no estuvo fino en la construcción del juego ofensivo, aspecto en el que priorizó la banda derecha por la que atacó Pizzichillo y tuvo algunas subidas Ezequiel Busquets, una combinación que le dio resultados clave en el segundo tiempo.

La única jugada clara de gol de la primera parte fue para Torque. Un tiro de esquina desde la derecha en el que Salomón Rodríguez se desmarcó bien para saltar solo en el primer palo y conectar un buen cabezazo que motivó una enorme respuesta del arquero Felipe Zenobio. Así las cosas, se fueron al descanso sin goles.

Torque pegó justo

El segundo tiempo empezó mucho mejor, si uno interpreta como mucho mejor la aparición de acciones en las áreas y sobre los arcos. En una de las primeras, Torque no la pudo sacar del área y la pelota le quedó a Santiago López, que de media vuelta sacó un buen tiro que salió desviado.

Torque respondió con la jugada que le valió el gol del triunfo. Con el equipo en ataque, Diogo Souza recuperó el balón sobre la izquierda y el centro vino pasado. En el segundo palo recibió Busquets, que estuvo muy atento para ver a Pizzichillo –el de los goles importantes, asegura el equipo ciudadano–, que salía del tumulto del área chica para pedirla solo en el punto penal. El tiro, con el arco de frente, se desvió en un defensor y se metió contra el palo.

Torque pudo aumentar con una buena jugada minutos después, en la que también fue protagonista Diogo Guzmán, que llegó para finalizar una asistencia de Salomón Rodríguez después de que el 9 liderara una contra y fallara el mano a mano frente al arquero; en la segunda jugada, un defensor cerró la llegada de Guzmán y Torque pidió penal, pero el árbitro desestimó.

Tigre se fue a buscar el empate y el que tuvo las más claras fue el uruguayo Mauro Méndez, que debutó con la camiseta del matador de Victoria esta temporada, luego de dejar Estudiantes de La Plata. El ex Wanderers falló en el control dentro del área después de la mejor jugada colectiva de Tigre por la izquierda, y no pudo definir; poco después, conectó un buen centro desde la misma banda, y el cabezazo se fue rozando el palo.

El resultado no cambió y Torque se vuelve con una ilusión viva y justificada de hacer historia en el torneo.