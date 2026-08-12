PSG bicampeón de la Supercopa de Europa

Jugadores del PSG, tras ganar la Supercopa de la UEFA entre el Paris Saint-Germain (PSG), campeón de la Champions League, y el Aston Villa, campeón de la Europa League, en Salzburgo, Austria, el 12 de agosto.

En el arranque oficial de la temporada europea, el equipo de Luis Enrique venció 2-1 al Aston Villa y repite el doblete Champions-Supercopa por segundo año consecutivo.

Paris Saint-Germain ratifica su reinado europeo con la conquista de su segunda Supercopa consecutiva de la UEFA. El equipo de Luis Enrique le ganó con goles de Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué al Aston Villa, y se suma a la selecta lista de bicampeones de este título –en el que chocan el campeón de la Champions League y el de la Europa League–, junto con Real Madrid (campeón en 2016 y 2017) y Milan (1989 y 1990).

Para los franceses, el trofeo es la frutilla en la torta de la Champions que, tras muchos años de voraz anhelo, consiguieron por duplicado en 2025 y 2026, con un equipo prácticamente idéntico.

Como en la anterior Supercopa (cuando vencieron al Tottenham de Rodrigo Bentancur), los dirigidos por Luis Enrique se impusieron al equipo inglés campeón de la Europa League. Aston Villa, que dirige el también español Unai Emery, jugó un buen partido, aunque no pudo contrarrestar el potencial ofensivo de PSG.

El partido marca el comienzo oficial de la temporada del fútbol europeo y, aunque ambos equipos llegan bien armados y con una base firme del año anterior, se notó la falta de ritmo y de rodaje; fue el técnico del conjunto inglés el que puso en la final un equipo más sorpresivo, dejando afuera, por ejemplo, a figuras como el arquero argentino Emiliano Martínez y a los ingleses Ezri Konsa y Roger Watkins, todos ellos hombres de selección a los que decidió darles descanso después del Mundial.

Luis Enrique, por su parte, jugó con su equipo habitual y conocido, con la única excepción en el ingreso de Maghnes Akliouche como extremo derecho, por lo que una de sus figuras, Ousmane Dembelé, quedó en el banco y entró para el complemento. Akliouche, atacante de 24 años que viene de hacer su debut en la selección francesa en el Mundial, se incorporó para esta temporada a PSG, después de romperla en Mónaco por varias temporadas.

El equipo francés dominó en el inicio y se puso en ventaja con un buen gol de Kvaratskhelia a los 20. El georgiano encontró una pelota suelta al borde del área, enganchó hacia adentro para su pierna hábil y sacó un derechazo fulminante que el arquero holandés Marco Bizot, que ya se había jugado al tiro con rosca al segundo palo, no pudo contener a contrapié.

Después del gol, Aston Villa se decidió a jugar un poco más y tuvo un par de figuras destacadas: el siempre rendidor John McGinn y un debutante, Brian Madjo, delantero de 17 años que por físico y potencia parece de 30. El juvenil –nacido en Londres, hijo de un futbolista camerunés, crecido y formado en el fútbol de Luxemburgo, con pasaje por divisiones inferiores de la selección inglesa– exigió todo el partido a la defensa parisina y puso el empate antes del entretiempo, conectando de derecha un centro pasado de McGinn mientras forcejeaba con su defensor.

A PSG le bastó una jugada de gol para conseguir la ventaja y después mantenerla. A los 15 del complemento, la defensa de Aston Villa salió tarde y el central enganchado habilitó a Doué, que recibió solo sobre la derecha y encaró hacia el medio para definir de zurda ante la salida del arquero.