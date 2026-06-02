Mauricio Larriera volverá a dirigir en Defensor Sporting como sustituto de Román Cuello. El entrenador había sido tentado con la posibilidad en diciembre pero no hubo acuerdo entre las partes. Retornará a la institución en la que dirigió durante 18 partidos en 2015, en un buen torneo corto en el que terminó tercero. En ese momento tenía contrato por dos años pero rescindió para seguir su carrera en Al Wakrah, de Qatar, lo que significó la primera gran oferta económica en su etapa de director técnico.

En Uruguay, Larriera también dirigió a Racing, Danubio, Wanderers y Peñarol; en el carbonero fue campeón uruguayo y de la Supercopa; además, llegó a semifinales en la Copa Sudamericana de 2021. El aurinegro fue su último equipo en el fútbol uruguayo.

En el exterior, además de las tierras árabes, estuvo en Sol de América, de Paraguay; Alianza Lima, de Perú; O'Higgins, de Chile, Newell's Old Boys y Godoy Cruz, de Argentina, y Everton, de Chile, en su última experiencia. Está libre desde el 26 de octubre de 2025.

Defensor Sporting está último en la serie A del Intermedio con un punto, que consiguió el último fin de semana ante Racing en el empate 0-0 con la conducción interina de Gerardo Miranda. En la anual el equipo marcha undécimo, fuera de puestos de clasificación a copas internacionales.

El debut de Larriera en el violeta será el próximo domingo a las 18.30 frente a Boston River en el Franzini; luego vendrá el parate por el Mundial y la actividad del torneo doméstico retomará a fines de julio con la quinta fecha del Intermedio.

Cada vez son menos

A punto de cumplir la mitad de la temporada, solamente seis equipos mantienen el mismo entrenador que comenzó el año: Diego Aguirre en Peñarol, Gabriel Di Noia en Deportivo Maldonado, Christian Chambián en Racing, Federico Nieves en Albion, Mathías Corujo en Wanderers y Marcelo Méndez en Montevideo City Torque.

Todo el resto cambió, sin tener en cuenta los interinatos. Larriera tomará el lugar de Cuello en Defensor, Diego Osella llegó por Pablo de Ambrosio en Central Español, Tabaré Silva tomó el cargo de Leonel Rocco en Progreso, Jorge Bava ingresó por Jadson Viera en Nacional, Jorge Fossati fue por Camilo Speranza en Liverpool, Leonardo Ramos volvió a Danubio en lugar de Diego Monarriz, Ignacio Ithurralde retorno a Boston River por Israel Damonte, Sergio Blanco llegó a Juventud de Las Piedras por Sebastián Méndez, e Ignacio Ordóñez está cubriendo la licencia de Danielo Núñez en Cerro Largo, sin panorama claro de lo que va a suceder en el futuro.

Cerro es el único que ya tuvo tres entrenadores oficiales: comenzó Nelson Abeijón, luego llegó Alejandro Apud y ahora está Alejandro Cappuccio.