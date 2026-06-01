Federico Valverde y Santiago Mele fueron a ver a Fénix, que igualó 1-1 con Rentistas.

La fase regular de la Segunda División sigue su andar, entrando en los fríos nocturnos con pocos valientes en las tribunas, pero con la ilusión de llegar a la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Entre sábado y domingo se disputó la cuarta fecha, que, esta vez, no tuvo encuentros en días de semana. El sábado madrugó Uruguay Montevideo, que venció 2-0 a Plaza Colonia en el Parque Ancap, sumando puntos fundamentales para intentar escapar del descenso. En el celeste de Pueblo Victoria debutó Claudio Polaco Rivero como entrenador; Mathías Goyeni y Cristian Lima anotaron los goles; en el patablanca fue expulsado Lucas Carrizo.

El que aprovechó fue Oriental de La Paz, que en la fría noche de domingo venció a Tacuarembó en el Parque Palermo para alcanzar la línea de los colonienses. Nicolás Kozlovsky puso la cabeza para convertir el gol del triunfo promediando el primer tiempo, cuando los de Canelones hacían mérito de sobra para estar en ventaja. Cristian Franco estiró la renta en el inicio del complemento para sellar el 2-0.

Cerrito es escolta, le ganó 1-0 a Paysandú en el Parque Artigas; el sanducero no levanta. Luis Machado, interminable, anotó el gol para los montevideanos. Los locatarios terminaron con uno menos por la expulsión de Brandon Logiuratto en tiempo de descuento.

Atenas consiguió un triunfazo 2-0 ante River Plate en el Parque Saroldi; el darsenero es otro equipo que no termina de engranar. Geovani Prado en el arranque y Lucas Cascallares sobre el final convirtieron para los carolinos; Christian Techera vio la roja en el locatario.

El otro ganador del fin de semana fue Miramar Misiones, que se impuso 3-1 a Colón en el Palermo en la noche del sábado. Bruno Abatte, por partida doble, y Nicolás Latorre convirtieron en el cebrita, mientras que, sobre el final, Lucas Suárez descontó para la rayada.

Empate con mundialistas en la tribuna

Con Santiago Mele –oriundo de Fénix– y Federico Valverde, que fue a ver a su amigo Fabián Píriz, el albivioleta empató 1-1 con Rentistas en el Parque Capurro. Bryan Olivera puso en ventaja a los de Carlos Canobbio, pero rápidamente lo igualó Jean Martínez para los bichos colorados.

El mismo resultado se dio más temprano en zona cercana, ya que en el Parque Paladino igualaron Huracán y La Luz; Sergio Cortelezzi puso en ventaja a los de Paso de la Arena, pero en tiempo de descuento, y de penal, puso tablas Joaquín Gottesman.

Vale recordar que en la vieja B suben los dos primeros de la tabla anual. El tercer ascenso se definirá en playoffs, a los que clasifican los ubicados entre los puestos 3 y 6.

Fénix fue campeón del Competencia; si no obtiene un premio mayor en la colocación del año, jugará playoffs, despojando al peor ubicado. Los últimos dos en los promedios descienden al amateurismo.

Plaza Colonia y Oriental lideran con 18 puntos, Cerrito tiene 17, Fénix 16, Huracán 15, Rentistas 14, Uruguay Montevideo, La Luz y Atenas 13, River Plate 11, Colón, Miramar Misiones y Tacuarembó 10, y Paysandú cierra con 5.