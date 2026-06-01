Intermedio: dos partidos cierran la 3ª fecha este lunes

Mientras el Mundial poco a poco empieza a tomar temperatura, el Intermedio local anda por la tercera fecha. El fuerte de los partidos ya se jugó entre viernes y domingo, y el lunes se disputarán los últimos dos encuentros. Vale recordar que está pendiente el partido entre Danubio y Juventud, postergado en su momento por la participación de los pedrenses en la Copa Sudamericana.

Este lunes empezará el cierre de la etapa. A las 15.00, en el estadio Campeones Olímpicos de Florida, Boston River y Liverpool jugarán por lo suyo. El sastre buscará la segunda victoria en tres partidos, lo que lo pondría arriba en la tabla del grupo A hasta que juegue Peñarol, el único que tiene 6 tras dos fechas. Los puntos le servirán a Boston River para levantar un poco el promedio del descenso, donde está cómodo, pero los de abajo sumaron. Liverpool, por su parte, no ha ganado en lo que va del Intermedio y está lejos de lo que prometió ser al principio del año: en estos momentos está fuera de los puestos de clasificación a copas internacionales.

Más tarde, a las 20.00, en el Campeón del Siglo, Peñarol recibirá a Central Español, en un partido atravesado por el presente del carbonero. Eliminado de la Copa Libertadores y sin poder meterse en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana, Peñarol buscará, ante su gente, ponerse firme a nivel local. El Intermedio y la tabla anual aparecen ahora como los grandes objetivos. Pero enfrente tendrá a uno de los que le ganaron en el Apertura, Central Español, que si bien ha caído un poco en este último tramo del torneo, está haciendo una muy buena campaña, en un año en el que su prioridad era mantener la categoría tras el ascenso del año pasado.

Ganadores y no tanto

La fecha empezó el viernes en Melo con el triunfo 2-0 de Cerro Largo sobre Cerro, victoria que le permitió al arachán subir en la cima del grupo A, a la espera de que juegue Peñarol. El sábado, por su parte, Racing y Defensor Sporting igualaron sin goles en el Parque Roberto, mientras que Progreso consiguió su primera alegría al vencer 2-1 a Danubio en Jardines del Hipódromo. Empezó ganando el local con gol de Joaquín Pereyra, pero lo dio vuelta el gaucho con tantos de Gastón Silva y Matteo Copelotti.

El fútbol continuó el domingo con la victoria de Montevideo City Torque 2-1 sobre Albion en el Franzini. El ciudadano está embalado tras la muy buena Sudamericana que está haciendo. Facundo Silvera y Salomón Rodríguez anotaron para Torque, mientras que José Álvarez descontó para el pionero, que jugó casi todo el partido con uno menos: a los 4 minutos lo echaron a Agustín Pereira.

Luego, en la tarde, se dio el partido de los siete goles, donde Wanderers, en Las Piedras, derrotó 5-2 a Juventud, que al igual que Albion vio la expulsión de un jugador suyo a los 5 de juego, tras la roja a Renzo Rabino. José Alberti, Sebastián Sosa en contra, Rodrigo Rivero, Jonás Luna y Esteban Crucci fueron los goleadores bohemios; Facundo Pérez y Patricio Pernicone hicieron los goles de Juventud.

Lo último del domingo fue la resonante goleada de Deportivo Maldonado ante Nacional, en la que Christian Tabó, Facundo Tealde y Gonzalo Larrazábal anotaron para los fernandinos, quienes ahora lideran la anual y su grupo.

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