Marcelo Bielsa dará una conferencia de prensa

Este lunes al mediodía en el Complejo Celeste, Marcelo Bielsa se enfrentará a los micrófonos para hablar con la prensa. La conferencia del rosarino, que será transmitida en vivo por AUF TV, se dará dos días después de que se confirmara quiénes son los 26 futbolistas elegidos por el entrenador, lista que no tiene a Nahitan Nández, uno de los que más han participado en el ciclo de Bielsa, y que, por lo tanto, no está exenta de polémica.

La conferencia de prensa se dará en la semana en la que Bielsa completará el plantel. El último en llegar será Rodigo Aguirre, quien el sábado jugó la final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, donde su equipo, Tigres, perdió por penales ante Toluca. A partir de entonces Bielsa tendrá una semana completa para cerrar la preparación antes del viaje a México.

La celeste tendrá su base para el Mundial en Playa del Carmen, donde se alojará en el Fairmont Mayakoba y entrenará en el Mayakoba Training Centre. La selección uruguaya viajará el lunes 9 de junio. Desde ahí volará hacia los tres partidos del grupo, los dos primeros en Miami, donde debutará contra Arabia Saudita el 15 de junio para luego jugar ante Cabo Verde el 21, mientras que el restante viaje será a Guadalajara para cerrar el grupo ante España el 26.

Quien no quedó en la lista de jugadores fue Nández, y eso será motivo de consulta para el entrenador. Además, existen dudas sobre los jugadores lesionados o en recuperación: Joaquín Piquerez (Palmeiras), quien tuvo una rotura de ligamentos del tobillo derecho en el amistoso contra Inglaterra; Matías Viña (River Plate), desgarrado en la semifinal del torneo argentino; Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), operado de una fractura de clavícula; y José María Giménez (Atlético de Madrid), que viene con varias lesiones musculares en el último tramo de la liga española.